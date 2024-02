Guadagna il 5% di interesse accreditando il tuo stipendio su SelfyConto

Gestione smart del conto corrente e risparmi che aumentano col tempo: due aspetti che in tanti risparmiatori cercano di questi tempi. Mediolanum ha lanciato un conto online che considera particolarmente questi due aspetti: SelfyConto.

La banca offre un tasso di interesse del 5% annuo lordo a tutti i nuovi clienti che accrediteranno lo stipendio sul conto. Il tasso è valido per i primi 6 mesi di vincolo. Continua a leggere per conoscere i particolari.

I vantaggi esclusivi di SelfyConto

SelfyConto è pieno di vantaggi finanziari. Il primo anno di conto hai il canone zero, mentre se sei un Under 30, continuerai a non pagarlo fino al compimento del 30° anno di età.

Sono gratuiti anche i bonifici SEPA online e i prelievi di denaro contante presso gli ATM in Italia e in tutta l’Eurozona.

Entrerai in possesso di una carta di debito prodotta completamente in PVC riciclato al 100%, che segue la linea a favore della sostenibilità ambientale promossa dalla banca. La carta è anche contactless.

L’app Mediolanum ti consente di gestire in autonomia il conto direttamente dal tuo smartphone. Potrai non soltanto tenere sotto controllo i movimenti, ma anche pagare tramite CBILL e PagoPA, e persino accedere al trading online.

Non mancano i prodotti assicurativi e finanziari. Con SelfyCare, puoi ottenere polizze assicurative vita, a copertura dei viaggi e degli animali domestici.

SelfyShop, invece, ti offre finanziamenti a tasso zero per acquistare alcuni prodotti disponibili a catalogo. Se vuoi subito un prestito, c’è SelfyCredit Instant.

Se vuoi sfruttare tutti i servizi e i vantaggi di SelfyConto, oltre a far aumentare i tuoi risparmi al 5% annuo lordo, apri il conto oggi stesso: clicca sul bottone qui sotto e avvia la procedura!

