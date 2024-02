Guadagna senza sforzo con BlackCatCard, il conto che fa tutto per te

Vuoi guadagnare senza sforzo? BlackCatCard è la soluzione che fa per te. Questo nuovo conto online ti consente di ottenere una ricompensa del 4% annuo su saldi medi mensili di almeno 300 euro, e del 2.2% su saldi sotto tale cifra. Continua a leggere se vuoi sapere di più su questo conto innovativo.

BlackCatCard: conto online conveniente e vantaggioso

Le caratteristiche del conto BlackCatCard è quello di avere un IBAN europeo personale senza canone mensile o annuale e costi di apertura. Sarà immediatamente disponibile subito dopo l’apertura.

Avrai subito a disposizione una carta virtuale, così potrai effettuare acquisti online aspettando che ti venga consegnata gratuitamente la tua carta fisica a casa.

BlackCatCard è privo di costi di servizio o commissioni nascoste. Avrai a disposizione servizi di mobile banking e online banking gratuiti, che semplificano tantissimo la gestione del tuo conto e del tuo denaro. Tutto avviene in totale trasparenza, quindi niente brutte sorprese.

Il vantaggio principale di questo conto è quello di poter guadagnare senza fare nulla. Se il tuo saldo medio mensile resta intorno ai 300 euro, otterrai una ricompensa del 4% annuo. Se il saldo dovesse essere inferiore, la ricompensa sarà del 2.2%. In altre parole, guadagnerai ugualmente. Ecco perché BlackCatCard conviene.

Se cerchi un modo semplice per guadagnare in totale relax, questo conto è l’unico che te lo consente. Non ci sono costi nascosti, sono disponibili diversi servizi gratuiti e otterrai delle ricompense senza investire un solo centesimo di euro.

Inoltre, potrai gestirlo comodamente online in modo facile e intuitivo. Non perdere tempo a cercare soluzioni più conveniente, perché non ce ne sono: apri subito il tuo conto cliccando sul bottone sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.