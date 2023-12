Guadagna voucher digitali fino a 500 euro invitando i tuoi amici in SelfyConto

SelfyConto è la soluzione ideale per semplificare la tua vita finanziaria, offrendoti un canone di tenuta conto gratuito per i primi 30 anni.

L’apertura del conto nel primo anno è altresì priva di alcun canone, rendendo SelfyConto un’opzione vantaggiosa fin dall’inizio. Ma le buone notizie non finiscono qui: grazie alla promozione in corso, puoi guadagnare fino a 500 euro in voucher digitali.

I vantaggi esclusivi con SelfyConto

Con SelfyConto, i prelievi in area Euro e la tua carta di debito sono completamente gratuiti. Quest’ultima non solo offre comodità e sicurezza, ma è anche realizzata al 100% in PVC riciclato, promuovendo attivamente la sostenibilità ambientale.

L’utilizzo quotidiano del conto è agevolato grazie all’App Mediolanum, che consente di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap.

La convenienza di SelfyConto è evidente nei servizi a costo zero che offre. Il canone di tenuta conto rimane gratuito per il primo anno e, per i titolari con meno di 30 anni, questa vantaggiosa condizione perdura fino ai trent’anni.

Bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono tutti a costo zero, garantendo una gestione finanziaria senza oneri aggiuntivi.

Fino al 27 dicembre, SelfyConto presenta un’opportunità unica. Invitando i tuoi amici ad aprire un conto, sia tu che il tuo amico avrete la possibilità di ottenere voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500 euro. Un modo semplice e gratificante di condividere i benefici di SelfyConto con le persone a te care.

L’apertura di SelfyConto è rapida, facile e completamente online. Con un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo email valido, sarai pronto a godere di una gestione finanziaria flessibile e priva di costi nascosti.

Non solo semplifica la tua vita finanziaria, ma con SelfyConto, guadagnare è più conveniente che mai. Apri subito SelfyConto: clicca qui sotto e inizia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.