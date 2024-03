Guarda Comandante su Paramount+ grazie alla promo Sky

Oggi essere abbonati a più di una piattaforma streaming è normale. Ma c’è una super offerta targata Sky che ti da l’accesso a davvero tantissimo intrattenimento, incluso il film Comandante, ad un prezzo scontato. Questa promozione scade il 20 marzo e costa solo 19,90 € al mese per i primi 18 mesi. Se vuoi sapere cosa include continua a leggere.

Promozione Sky: meno di 20 € al mese è guardi anche Netflix e Comandante su Paramount+

Sky ha già di per sé tanti contenuti tra show, serie tv e un catalogo di film on demand e in prima visione davvero ampio. Ma con questa promozione ha voluto davvero esagerare. Se ti abboni entro il 20 marzo, avrai accesso a tutti i film, le serie tv e gli show di Sky, tutto il catalogo Netflix e i contenuti di Paramount+, tra cui l’ultimo film interpretato da Pierfrancesco Favino, Comandante, che racconta le vicende del sommergibile Cappellini durante la seconda guerra mondiale.

Tutto questo potrà essere tuo ad un prezzo scontatissimo: solo 19,90 € al mese invece che 44 € per un periodo di ben 18 mesi.

Per abbonarsi è sufficiente visitare questa pagina e seguire le istruzioni, oppure puoi richiedere l’acquisto con un operatore. In quel caso verrai contattato e guidato nel processo di acquisto. Una delle cose più interessanti di questa promozione è che, grazie all’app Sky GO potrai vedere i programmi da subito, senza il bisogno di attendere il decoder

Ti ricordiamo che questa super offerta è valida solo per attivazioni entro il 20 marzo, e che sono già in programma le uscite di alcuni dei titoli più visti al cinema lo scorso anno, premiati agli oscar, come Barbie (disponibile dal 22 aprile), C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi (31 marzo) e Oppenheimer (dal 29 aprile).

Approfitta di questa offerta e blocca il prezzo per i prossimi 18 mesi. Visita ora il sito e abbonati a questo pacchetto di intrattenimento con contenuti premium.