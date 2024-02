Guarda Griselda su Netflix grazie alla nuova promo Sky

Griselda è la nuova serie TV firmata Netflix che promette di diventare un altro grande successo. Basata sulla vita della narcotrafficante Griselda Blanco, con Sofia Vergara nei panni della protagonista, è disponibile adesso per intero sulla nota piattaforma. Se non hai un abbonamento, una grossa mano in questo senso te la offre Sky.

Griselda su Netflix: di cosa parla la serie TV?

Griselda ci offre uno spaccato nel mondo complesso e oscuro di Griselda Blanco, una donna ambiziosa che ha forgiato uno dei cartelli della droga più temuti nella Miami degli anni ’70 e ’80, temuto persino da Pablo Escobar.

Griselda, interpretata da Sofia Vergara, emerge dalla trama come una donna ambiziosa, pronta a tutto pur di raggiungere il vertice del potere nel pericoloso mondo del narcotraffico. La sua sete di successo la porta a creare un impero della droga, sfidando le convenzioni sociali e imponendosi con una ferocia insospettabile.

Ambientata nella vibrante Miami degli anni ’70 e ’80, Griselda propone una drammatizzazione ispirata, catturando gli aspetti più intricati e intensi della vita di questa donna straordinaria. La serie promette di offrire uno sguardo crudo e autentico sulla sua ascesa e caduta nell’oscura realtà del traffico di droga.

