Guarda la seconda stagione di Loot - Una fortuna su Apple TV+ (prova gratis)

Dopo il divorzio dal marito, Molly Novak si ritrova a gestire 87 miliardi di dollari, non avendo però la minima idea di cosa farne. Alla fine sceglie di tornare a occuparsi della sua fondazione e riconnettersi con il mondo reale. Un percorso che la aiuterà a ritrovare se stessa. Questo l’incipit di Loot – Una fortuna, la serie tv con Maya Rudolph, MJ Rodriguez e Nat Faxon, giunta alla sua seconda stagione.

Puoi guardare i nuovi episodi di Loot – Una fortuna in esclusiva su Apple TV+, la piattaforma streaming della casa di Cupertino. E se prima d’ora non hai mai registrato un account, hai l’opportunità di provare gratis il servizio per sette giorni: al termine puoi decidere se rinnovare a 9,99 euro al mese o semplicemente disdire il rinnovo senza costi.

Loot – Una fortuna: i nuovi episodi della serie tv sono online in esclusiva su Apple TV+

L’uscita del terzo episodio è in programma domani, mercoledì 10 aprile. Il titolo è Le cascate della vendetta. Anche gli episodi successivi verranno rilasciati sulla piattaforma streaming di casa Apple ogni mercoledì, per un totale di 10 puntate.

Nel cast di Loot – Una fortuna spicca la presenza di Maya Rudolph, che nel corso della sua carriera ha ricevuto due Primetime Emmy Awards. In particolare, deve la sua fama alla partecipazione fissa nel programma Saturday Night Live, dove ha imitato celebrità del calibro di Donatella Versace, Beyoncé e Oprah Winfrey.

Se vuoi guardare la seconda stagione di Loot – Una fortuna, ti confermiamo che puoi provare gratis Apple TV+ per 7 giorni, dopodiché scegli se rinnovare a 9,99 euro al mese o disdire prima del rinnovo.