Guarda Sky in streaming con NOW a partire da 6,99 euro al mese

Vuoi regalarti tutta la programmazione di Sky per Natale senza spendere troppo? Allora è l’occasione perfetta per abbonarti a NOW TV: la piattaforma streaming di Sky che ti permette di accedere a tutti i contenuti dai tuoi dispositivi preferiti a prezzi contenuti. I costi partono infatti da 6,99 euro al mese per il pacchetto Entertainment e da 9,99 euro al mese per il pacchetto Sport, che include anche il Calcio.

NOW TV: scopri cosa puoi vedere

Preparati a immergerti nelle emozionanti trame di successi come The Last of Us e segui le indagini avvincenti della quarta stagione di True Detective, in streaming dal 15 gennaio. La nuova edizione di MasterChef Italia, dal 14 dicembre, ti aspetta con sfide culinarie avvincenti e storie di chef in erba pronti a conquistare il palato dei giudici.

Per gli amanti del Grande Cinema, NOW TV offre film imperdibili come Super Mario Bros. – Il film, disponibile dal 26 dicembre. Un’ampia selezione di titoli che faranno vivere a te e alla tua famiglia serate all’insegna dell’intrattenimento di alta qualità.

Lo sport ha un posto speciale su NOW TV con la UEFA Champions League, che ti permette di seguire ben 121 partite su 137. Non solo calcio europeo, ma anche 3 partite su 10 a giornata di Serie A, tutta la Serie B e la Serie C NOW, assicurandoti un’esperienza completa per gli appassionati di sport.

Abbonarsi è semplice e conveniente, a partire da 6,99 euro al mese. Non rinunciare a nulla: scopri il meglio dell’intrattenimento con NOW TV e vivi ogni momento come se fosse il tuo preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.