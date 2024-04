Guarda su NOW True Detective Night Country: il nuovo capitolo della Serie TV

Non perderti True Detective Night Country e approfitta dell’offerta NOW Pass Cinema + Pass Entertainment a soli 6,99 euro al mese. Proprio così: Il mistero torna a bussare alle porte con True Detective Night Country, la nuova stagione della serie antologica HBO in streaming su NOW.

Ambientata in Alaska, questa stagione ci porta in un’intricata caccia all’uomo che vede protagoniste le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro. Tra oscure leggende e segreti sepolti nel ghiaccio, le due donne dovranno affrontare i loro demoni interiori per risolvere un caso che sfida ogni logica.

Oltre all’intrigante trama e al cast d’eccezione, True Detective Night Country vanta una regia magistrale e una fotografia mozzafiato. La serie è perfetta per gli amanti del genere crime e thriller, ma anche per chi è in cerca di una storia avvincente e ricca di suspense. Con NOW, puoi guardare True Detective Night Country al tuo ritmo, quando e dove vuoi.

Perché scegliere NOW?

Con l’offerta proposta da NOW potrai:

Vedere True Detective Night Country e tutte le altre serie TV internazionali firmate HBO.

Guardare gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original.

Avere accesso a oltre 1000 film on demand e alle nuove uscite.

Inoltre, con NOW puoi:

Vedere True Detective Night Country su tutti i dispositivi, da PC a smartphone, tablet e Smart TV.

su tutti i dispositivi, da PC a smartphone, tablet e Smart TV. Sfruttare la funzione Multiscreen per guardare due contenuti contemporaneamente.

Rivedere le puntate quando vuoi grazie alla funzione on demand.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere il grande mistero di True Detective Night Country. Abbonati a NOW e immergiti nella nuova stagione della serie tv che ha conquistato il pubblico.

Il nostro consiglio è di approfittare immediatamente di questa importante promozione, perché non ritornerà tanto facilmente. Con Pass Cinema +Entertainment godi del meglio dell’intrattenimento a soli 6,99 Euro al mese.