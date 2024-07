Guarda The Veil in streaming su Disney+

Dal 26 giugno sono disponibili su Disney+ i sei episodi di The Veil, la nuova serie di Steven Knight con protagonista l’attrice britannica Elizabeth Moss, già apprezzata in The Handmaid’s Tale e Mad Men. Appartenente al genere del thriller spionistico, la serie televisiva di FX vede al centro la relazione tra due donne fatta di verità e bugie, con CIA e DGSE che lavorano a stretto contatto per scongiurare una possibile catastrofe.

La visione di The Veil è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Per guardare la nuova serie con protagonista Elizabeth Moss e tutti gli altri contenuti presenti in catalogo, è sufficiente attivare uno dei tre piani disponibili a partire da 5,99 euro al mese.

Come vedere The Veil in streaming su Disney+

Ricapitolando, dunque, per vedere The Veil in streaming occorre sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Disney+, per poi scaricare l’app sul dispositivo dove si intende guardare la serie.

Il cast di The Veil è capitanato da Elizabeth Moss, al cui fianco si annoverano le presenze di Yumna Marwan (Little Birds), Josh Charles (We Own This City) e Dali Benssalah (No Time to Die).

Di seguito i titoli dei sei episodi della prima stagione della serie:

Episodio 1 – Il Campione

Episodio 2 – Attraversando il Ponte

Episodio 3 – L’Attivo

Episodio 4 – Declassificat

Episodio 5 – La Casa del Nonno

Episodio 6 – Il Cottage

In questi ultimi anni, FX ha prodotto alcuni delle migliori serie trasmesse sia in televisione che in streaming, tra cui The Old Man, The Bear, Shogun e la saga American Horror Story.

Puoi sottoscrivere uno dei piani di abbonamento di Disney+ su questa pagina del sito ufficiale, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.