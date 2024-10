NOW non è solo sport: ecco le serie da non perdere in un pomeriggio autunnale

Il servizio streaming NOW deve la sua popolarità in gran parte allo sport, potendo disporre del pacchetto sportivo più completo e allo stesso tempo conveniente sul mercato. NOW però non è soltanto sport, dal momento che con il pass Entertainment offre l’accesso alle migliori serie internazionali e italiane, nonché gli show per tutta la famiglia di Sky e i contenuti Sky Original. E proprio il pass Entertainment è disponibile in questi giorni in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro, con attivazione del pass direttamente online.

Ecco tre delle migliori serie TV che puoi guardare quest’autunno su NOW (tutte targate HBO).

The Gilded Age

Scritta dal creatore della pluripremiata Downton Abbey, e ambientata nell’America del 1882, The Gilded Age è una serie in costume che racconta l’Età dorata americana, tra rigide etichette e balli sfarzosi della nuova borghesia. Da segnalare il cast stellare composto da Louisa Jacobson, Cynthia Nixon, Christine Baranski e Denée Benton.

The White Lotus

Una black comedy firmata HBO che svela episodio dopo episodio i segreti, le avventure e i capricci di ospiti e staff di alcuni dei resort più lussuosi di tutto il mondo. La prima stagione ha ottenuto 10 Emmy (tra cui miglior miniserie, miglior attore non protagonista a Murray Bartlett e miglior attrice non protagonista a Jennifer Coolidge), mentre la seconda si è aggiudicata anche due Golden Globe (miglior miniserie o film per la televisione e migliore attrice non protagonista in una serie a Jennifer Coolidge).

True Blood

Ideata dal premio Oscar Alan Ball, la serie tv True Blood racconta della difficile convivenza tra esseri umani e vampiri in una piccola cittadina della Louisiana, negli Stati Uniti. Nel cast figurano Anna Paquin, nei panni di una cameriera telepatica, e Stephen Moyer, il vampiro di cui si innamora.