Guida alla scelta del miglior piano Norton per le famiglie

La sicurezza digitale è ormai una questione di famiglia, non si può più ragionare in maniera individuale o a livello di coppia. Da un paio di anni a questa parte, infatti, assistiamo a un accesso sempre più precoce alla rete Internet da parte dei più piccoli: se da una parte ci possono anche essere dei vantaggi (lezioni online ad esempio, aiuti per i compiti, ecc.), dall’altra è vero anche che i rischi potenziali sono molti di più.

Una valida soluzione è affidarsi a un servizio di protezione minori che consenta agli adulti di monitorare in maniera costante i propri figli quando navigano sul web. Una soluzione come Norton Family, prodotto incluso nei piani Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium, i migliori piani per la sicurezza online delle famiglie oggi disponibili sul mercato.

Protezione per le famiglie completa con Norton Family

Con Norton Family i bambini navigano in rete in modo più sicuro, senza imbattersi in contenuti vietati/non adatti ai minori. I più grandi possono stabilire dei limiti di utilizzo di questo o quell’altro dispositivo, così da insegnare ai loro piccoli che Internet non può sostituirsi alle altre attività da compiere nel corso della giornata.

Il prodotto sviluppato da Norton permette inoltre di vedere i termini di ricerca e i video che hanno suscitato l’interesse dei più piccoli. In aggiunta a questo, segnala i comportamenti non adeguati tenuti da quest’ultimi quando erano connessi online.

In maniera analoga a ciò, i genitori hanno l’opportunità di rimanere aggiornati sulle attività dei propri figli tramite dei report dettagliati che ricevono presso la propria casella di posta elettronica (o in alternativa presso il portale a loro dedicato).

Grazie a questo strumento, è anche possibile limitare le distrazioni online dei bambini, così da aiutare loro a rimanere concentrati durante le eventuali lezioni a distanza e per terminare i compiti.

Norton Family ha un prezzo di 39,99 euro per il primo anno, con una prova gratuita della durta di 30 giorni. L’ideale però è scegliere uno dei piani tra Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium che di default includono già la Protezione minori di Norton.

Norton 360 Deluxe o Norton 360 Premium?

Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium sono i due piani all-in-one per la sicurezza online di Norton che includono il prodotto Protezione minori (Norton Family). Sia il piano Deluxe che quello Premium offrono una protezione avanzata e in tempo reale contro virus, malware e ransomware, un servizio VPN premium e il monitoraggio del Dark Web.

Le differenze riguardano il numero dei dispositivi protetti e lo spazio di archiviazione a disposizione per il backup online dei documenti più importanti: l’account Deluxe garantisce una protezione fino a cinque dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet, Premium invece ne protegge fino a un massimo di dieci; inoltre, lo spazio disponibile per il backup online è di 50GB nel piano Deluxe e di 75GB in quello Premium

Prezzi dei piani Norton 360

A cambiare sono anche i prezzi. Il piano Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99 euro per il primo anno, grazie al 66% di sconto sul prezzo di listino di 104,99 euro. L’account Premium è disponibile a 44,99 euro per i primi 12 mesi invece di 114,99 euro, per effetto del 60% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.