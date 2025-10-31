Halloween con NordPass: offerta DA PAURA in clima Black Friday (-56% e 3 mesi gratis)

Il Black Friday ufficiale è ancora lontano, ma NordPass ha già lanciato i suoi sconti per il periodo di offerte più attese dell’anno ed è una straordinaria occasione per te per portarti a casa un abbonamento al popolare servizio di password manager ad un prezzo conveniente. Puoi avere infatti il piano di 2 anni a soli 34,83 euro (invece di 80,73)e ricevere anche 3 mesi aggiuntivi a costo zero: in pratica, 27 mesi di protezione a poco più di 1 euro al mese.

NordPass si presenta non soltanto come un archivio digitale in cui mettere in ordine al sicuro le tue credenziali e i tuoi dati sensibili più importanti, come quelli relativi alle carte di pagamento, ma è un vero e proprio sistema che si sincronizza con tutti i tuoi dispositivi tra PC, smartphone e tablet. Sfruttando le funzioni di autoriempimento e autosalvataggio, inoltre, velocizzerai il login ai siti che usi abitualmente e se preferisci sfruttare il generatore integrato per avere password ancora più robuste.

Il servizio comunque ti fornisce suggerimenti nel caso tra le tue password dovesse individuarne di troppo deboli, vecchie e riutilizzate, mentre allo stesso tempo controlla il web alla ricerca di eventuali fughe di dati che coinvolgono i tuoi account.

Per la massima protezione, NordPass integra l’autenticazione multifattore, accesso biometrico e crittografia avanzata, ma puoi persino condividere in modo sicuro password e passkey con le persone di fiducia.

Infine, nel caso usassi già altri servizi simili, puoi importare ed esportare facilmente le password, così da non perdere niente e rendere la transizione velocissimo.

Approfitta quindi dell’offerta Black Friday per avere il piano di 2 anni di NordPass con il 56% di sconto e 3 mesi extra gratis.