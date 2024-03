Hard Disk esterno da 4TB a soli 100€: con Toshiba vai sul SICURO

Stai cercando una soluzione per svuotare in modo sicuro l’unità d’archiviazione del tuo computer? Oggi su eBay puoi acquistare a soli 100,99 euro l’hard disk esterno Canvio Basics di Toshiba da 4TB. Il prezzo è davvero eccezionale, ma bisogna fare in fretta perché restano poche unità. L’articolo è venduto da fabio_store, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 180.000 recensioni.

Svuota il tuo computer e tieni i tuoi file al sicuro con l’hard disk esterno da 4TB di Toshiba

Il Canvio Basics di Toshiba è un hard disk esterno portatile che offre una soluzione di archiviazione affidabile e capiente per i tuoi dati. Grazie alla capacità di 4TB, il Canvio Basics offre spazio sufficiente per archiviare migliaia di foto, video, musica, documenti e altri file. È ideale per chi ha bisogno di archiviare grandi quantità di dati o per chi desidera creare un backup completo del proprio computer.

L’HD è dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 1 che consente di trasferire i dati a velocità elevate. Potrai trasferire file di grandi dimensioni in pochi minuti, senza lunghe attese. La periferica è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Chrome OS.

Il Canvio Basics è un dispositivo di tipo plug-and-play, questo significa che non richiede alcuna installazione, basta collegarlo al computer per iniziare a utilizzarlo. E non richiede nemmeno un alimentatore esterno, dal momento che l’energia necessaria la ricava direttamente dalla porta USB del computer.

Se cerchi una soluzione con ampio spazio d’archiviazione, non devi perdere altro tempo: poter acquistare l’unità di Toshiba da 4TB a 100€ e pochi spiccioli non è una cosa che capita tutti i giorni.