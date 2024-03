Il mese scorso, solo su Amazon ne sono stati acquistati oltre 2000. Stiamo parlando dell’hard drive esterno da 2TB di Western Digital, un colosso nel mercato dei dischi rigidi. Oggi questa unità è scontata del 46% proprio su Amazon e costa solo 64,99 euro, spedizione compresa.

Il WD Elements da 2TB è un hard drive esterno portatile sicuro, veloce e affidabile: su Amazon oggi risparmi il 46%

Il WD Elements è un disco rigido esterno meccanico, in questo preciso caso da 2TB. È un dispositivo di archiviazione compatto e portatile che offre un’ampia capacità a un prezzo accessibile: ha un form factor da 2,5 pollici e pesa solo 132 grammi. È quindi facile da trasportare in una borsa o in uno zaino. Il case esterno è in plastica rigida e resistente, ma all’interno della confezione di vendita c’è una utile custodia antiurto che lo protegge da urti e cadute accidentali.

Il WD Elements da 2TB è dotato di un’interfaccia USB 3.0 che offre velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Ciò significa che è possibile trasferire rapidamente grandi quantità di file tra il disco e un computer o un altro dispositivo compatibile.

Il disco è compatibile con i computer Windows e macOS, nonché con le console di gioco di Sony e Microsoft. È inoltre possibile utilizzarlo per archiviare file multimediali come video, foto e musica. Probabilmente quest’ultimo è il tipo di utilizzo più comune e diffuso tra gli utenti.

È abbastanza chiaro che il WD Elements è la soluzione ideale per chi cerca un disco rigido esterno portatile e affidabile. È un dispositivo versatile che può essere utilizzato per archiviare file personali, backup di dati o contenuti multimediali, e oggi è quasi a metà prezzo su Amazon.