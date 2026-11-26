Chi cerca un’alternativa ai tradizionali servizi di navigazione ha una nuova potenziale scelta a disposizione.

Si chiama HippoMaps ed è un progetto open source disponibile sul web e su Android, nato con l’obiettivo di offrire un’esperienza cartografica completa ma attenta alla privacy.

Il suo approccio si distingue soprattutto per la possibilità di formulare richieste usando il linguaggio naturale, senza dover conoscere il nome esatto di un’attività o una categoria specifica. Il progetto utilizza i dati di OpenStreetMap e mette a disposizione un’interfaccia pensata per rendere più immediata la ricerca di luoghi.

Come funziona la ricerca intelligente di HippoMaps

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il sistema di ricerca. L’utente può digitare una richiesta descrittiva, come la ricerca di un supermercato aperto vicino a un determinato lago, senza dover impostare filtri complessi. Il motore interpreta il testo e restituisce risultati coerenti con il contesto geografico indicato.

Le schede dedicate ai luoghi possono mostrare fotografie, orari di apertura e recapiti. Quando le informazioni non sono presenti nei dati cartografici, il progetto può recuperare contenuti dal sito web dell’attività, nel rispetto delle indicazioni definite dal relativo file robots.txt. Questa impostazione rende il servizio interessante anche per chi cerca informazioni pratiche prima di raggiungere una destinazione.

La navigazione comprende percorsi in automobile, bicicletta e a piedi. Sono disponibili anche indicazioni vocali, mentre il trasporto pubblico mostra collegamenti e possibili ritardi nelle aree coperte dal servizio. Un’altra caratteristica riguarda il traffico in tempo reale, attualmente previsto per Svizzera, Paesi Bassi e Francia.

Il codice sorgente del progetto è pubblicato su GitHub e può essere consultato senza particolari limiti.

Privacy e architettura del progetto open source

L’attenzione alla riservatezza emerge anche dall’architettura tecnica. Il progetto utilizza un server scritto in Go, mentre l’interfaccia web si basa su JavaScript e MapLibre. Le ricerche recenti e i luoghi contrassegnati come preferiti rimangono nel browser. Il sistema di statistiche, quando configurato, registra dati aggregati sulle visite senza conservare indirizzi IP o cookie.

Un elemento interessante è la possibilità di installare una propria istanza del servizio. Il repository contiene infatti il necessario per avviare il server attraverso Docker oppure direttamente con Go. Questa caratteristica offre agli sviluppatori la possibilità di personalizzare l’infrastruttura e scegliere quali servizi esterni collegare.

La distribuzione Android segue un’impostazione altrettanto indipendente: l’applicazione è sviluppata in Kotlin e non utilizza Google Play Services. Il codice è rilasciato con licenza GPL-3.0-or-later, una scelta che permette di studiarlo e modificarlo nel rispetto delle condizioni previste.

HippoMaps non rappresenta soltanto un’alternativa cartografica, ma anche un esempio di come i progetti indipendenti possano ripensare il rapporto tra servizi digitali e controllo degli utenti. La sua evoluzione sarà interessante soprattutto per capire se un modello aperto potrà conquistare spazio in un settore dominato da piattaforme consolidate.