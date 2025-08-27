Ho. Mobile rinnova la promozione ho. 5,99 fino al 1 settembre

Chi stava pensando di cambiare gestore ha ora qualche giorno in più per decidere: ho. Mobile ha infatti prorogato la sua offerta ho. 5,99, una delle tariffe più competitive disponibili in questo momento.

La promozione può essere attivata sia con un nuovo numero sia portando il proprio da un altro operatore, e l’intera procedura si completa facilmente dal sito ufficiale di ho. Mobile . Vediamo nel dettaglio cosa include.

Cosa comprende l’offerta di ho. Mobile

Il pacchetto comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps, al prezzo mensile di 5,99 euro. Per chi attiva un nuovo numero o proviene da operatori selezionati – come Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Kena, Lycamobile, Tiscali e molti altri virtuali – il costo di attivazione è fissato a 2,99 euro. Diversa la situazione per chi arriva da TIM, WindTre, Vodafone, Very o Fastweb: in questo caso l’attivazione sale a 29,90 euro.

La SIM non ha alcun costo aggiuntivo e la prima ricarica richiesta è di 6 euro, da cui verrà scalato il canone del primo rinnovo. Nell’offerta è incluso anche un quantitativo di 7,60 GB per il roaming in Europa, così da garantire continuità di utilizzo anche in viaggio.

Per chi desidera ancora più dati e prestazioni superiori, è prevista un’opzione aggiuntiva: con un sovrapprezzo di 4 euro al mese la tariffa diventa ho. 9,99, con 200 GB complessivi e accesso alla rete 5G.

Infine, la promo è disponibile anche in modalità eSIM, perfetta per chi vuole attivare il piano in digitale senza dover attendere la consegna della SIM fisica.

Per attivare ho. 5,99 basta collegarsi al sito ufficiale di ho. Mobile e completare la procedura online.