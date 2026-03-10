Hosting web con Aruba: tanti servizi da 0,99 €/anno, ecco le offerte

Per poter contare su uno spazio web e su servizi avanzati per la gestione del sito, sfruttando anche l’integrazione con strumenti AI, la soluzione giusta è Aruba Hosting, vero e proprio punto di riferimento del web.

Per tutti i nuovi utenti, in questo momento, Aruba propone diverse promozioni molto vantaggiose per l’accesso al dominio con email, servizi di hosting Linux e Windows, soluzioni per WordPress e WooCommerce e servizi per siti professionali ancora più avanzati.

Per un quadro completo sulle promozioni in corso basta visitare il sito ufficiale di Aruba, disponibile tramite il link qui di sotto. La gamma di servizi è disponibile con un prezzo ridotto a partire da 0,99 euro + IVA per un anno.

Le offerte di Aruba Hosting

Con Aruba Hosting è possibile accedere a una lunga serie di opzioni per servizi di hosting web. Si parte dal dominio con email, disponibile da 0,99 euro + IVA per il primo anno.

Da segnalare anche la possibilità di accedere a servizi di hosting Linux e Windows, disponibili da 9,90 euro + IVA per il primo anno, ed è anche possibile optare per servizi legati a WordPress e WooCommerce, disponibili da 11,90 + IVA per il primo anno.

Per creare e gestire un sito web, anche sfruttando il supporto dell’intelligenza artificiale, è possibile scegliere Aruba Super Site, disponibile con prezzi da 17,90 euro + IVA per il primo anno.

Tutte le soluzioni proposte da Aruba Hosting garantiscono la possibilità di accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi, in grado di adattarsi alle esigenze del singolo utente.

Per scoprire e attivare subito l’offerta desiderata basta visitare il sito ufficiale di Aruba, accessibile di seguito. Da qui sarà possibile selezionare il tipo di servizio di cui si ha bisogno e procedere con l’attivazione online.