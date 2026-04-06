Hosting web gratis per un anno: cosa prevede la promo flash di IONOS

Per accedere a un servizio di web hosting completo e di qualità è possibile scegliere IONOS, provider di hosting numero 1 in Europa. La promozione in corso, infatti, è un’occasione da cogliere al volo: per tutti i nuovi utenti, infatti, è possibile accedere al servizio di hosting proposto da IONOS con canone zero per 12 mesi (poi 9 euro al mese + IVA).

L’offerta in questione include il dominio, il certificato SSL e anche le caselle di posta elettronica oltre alla comodità di poter sfruttare un servizio di assistenza 24/7 in lingua italiana. Per accedere subito alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di IONOS, tramite il link qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di IONOS

La promozione di IONOS riguarda il piano Plus, ora attivabile con canone zero per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale è possibile continuare a utilizzare il servizio con un costo di 9 euro al mese + IVA.

Tra le caratteristiche del piano Plus troviamo la possibilità di sfruttare fino a 200 GB di spazio su NVMe SSD oltre a un accesso esteso alle risorse del server. Ci sono anche 2 caselle e-mail incluse nel pacchetto attivato oltre a un dominio omaggio per un anno. IONOS include lo scanner antimalware per offrire una maggiore sicurezza.

L’attivazione della promozione è disponibile tramite il link qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti, l’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso con la possibilità di interrompere il contratto (di durata annuale ma con canone zero) dopo aver testato il servizio.

Sono disponibili anche altri piani, come il piano Premium che costa 6 euro al mese per i primi 6 mesi (poi 12 euro al mese) e che offre un servizio ancora più ricco di contenuti. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.