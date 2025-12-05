Hosting WooCommerce di Hostinger: apri il tuo negozio online con l'offerta Cyber Week

Con le offerte Cyber Week di Hostinger puoi avere un hosting WooCommerce gestito a meno di 3 euro al mese e con 3 mesi aggiuntivi gratis.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 dic 2025
L’opportunità che aspettavi per far crescere il tuo business online è finalmente arrivata. Con le offerte Cyber Week di Hostinger puoi avere infatti un Hosting WooCommerce ad un prezzo imbattibile che parte da 2,75 euro al mese con 3 mesi extra e attivazione rapida. Perfetto per avere il tuo progetto con prestazioni elevate, strumenti intelligenti e assistenza continua.

Il piano principale in offerta include fino a 50 siti web, 50 GB di memoria NVMe e 5 caselle di posta per sito web gratuite per 1 anno. Inoltre, integra strumenti AI che semplificano la gestione: siti web istantanei con Elementor o Block Editor, un agente AI per WordPress e soluzioni automatiche per la risoluzione dei problemi.

I vantaggi di questo piano sono pensati per garantirti la sicurezza e la continuità che cerchi con backup giornalieri e su richiesta, staging per testare modifiche senza rischi, strumenti di marketing per siti di affiliazione e una CDN gratuita che assicura la massima velocità.

Avviare il tuo negozio online sarà semplicissimo: installi WooCommerce con un click, ottieni descrizioni di prodotto generate dall’AI per aumentare le conversioni e sfrutti server cloud stabili con uptime del 99,9%. I server web LiteSpeed e il plugin LSCWP offriranno un’esperienza di acquisto impeccabile, mentre Object Cache riduce i tempi di risposta fino a 3 volte. La CDN globale distribuisce i contenuti dai server più vicini al tuo pubblico, garantendo caricamenti rapidi ovunque.

Infine, grazie a Hostinger Reach, trasformare i tuoi visitatori in clienti sarà semplicissimo: è uno strumento di email marketing basato sull’AI che sincronizza gli iscritti WordPress e ti permette di creare campagne straordinarie per ampliare il pubblico e aumentare le conversioni. Tutto incluso nel prezzo. Cosa aspetti ad attivare il tuo piano?

