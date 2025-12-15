Hostinger Cloud Hosting: prestazioni pro per il tuo sito col 69% di sconto

Il Cloud Hosting di Hostinger è il passo successivo rispetto all'hosting classico: più risorse, IP dedicato e maggiore velocità con il 69% di sconto.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 15 dic 2025
Con il Cloud Hosting di Hostinger puoi avere una soluzione con maggiore velocità, più risorse e meno complessità per la gestione del tuo sito. Una vera e propria evoluzione rispetto al tradizionale hosting condiviso, che concentra risorse, sicurezza e velocità sul tuo progetto dandoti le migliori performance possibili. Ora puoi avere un piano con sconti che arrivano fino al 69% a seconda delle tue esigenze.

Lo sconto in questione è attivo su un piano da 25,99 euro al mese che scende così a soli 7,99 euro, a cui aggiungere anche 3 mesi gratis. Il piano prevede un periodo di 48 mesi e incluso nel pacchetto trovi un dominio gratuito per 1 anno, SSL illimitato, 10 caselle di posta per sito web gratis per 1 anno, hosting gestito per WordPress, WooCommerce e Node.js, CDN inclusa, indirizzo IP dedicato e assistenza prioritaria. Inoltre, hai la garanzia di rimborso di 30 giorni e strumenti di AI ottimizzati per la SEO.

Scegliendo Hostinger Cloud Hosting avrai una soluzione efficace per il tuo progetto, utile specialmente in ambito professionale con 20 volte più risorse rispetto all’hosting tradizionale, con la possibilità di aggiornare facilmente il piano man mano che la tua attività cresce. La stabilità è garantita da un uptime del 99,9%, backup giornalieri e protezione DDoS avanzata.

La gestione è infine completamente semplificata con una configurazione immediata dell’account, pannello di controllo intuitivo e supporto professionale per operare come un esperto senza doverne assumere uno.

