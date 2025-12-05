Hostinger Hosting WordPress: taglio netto a 1,95€ al mese, con dominio e 3 mesi gratis (-85%)

Con l'hosting WordPress di Hostinger potrai lanciare il tuo sito web basato su WordPress, o migrare un sito già esistente, a meno di 2 euro al mese.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 dic 2025
Con l’hosting per WordPress di Hostinger potrai avere una soluzione completa e potente che mette insieme velocità, sicurezza e strumenti avanzati, oltre a una incredibile semplicità d’uso, per il lancio del tuo sito o dei tuoi siti basati su WordPress. Con l’offerta Cyber Week ancora attiva tutto questo è ancora più conveniente: 85% di sconto, dominio gratuito e migrazione inclusa, a partire da soli 1,95 euro al mese con 3 mesi aggiuntivi gratis.

WordPress in locale con il pacchetto Studio

Il Pacchetto Premium è la scelta entry-level pensata con l’85% di sconto. Potrai creare fino a 3 siti web, con 20 GB di memoria SSD e 2 caselle di posta gratuite per un anno, con vantaggi inclusi come il dominio gratuito per 1 anno, l’SSL gratuito per mantenere ogni sito sicuro, i backup automatici settimanali, la manutenzione dedicata a WordPress e la migrazione gratuita senza downtime, oltre a un anno di email marketing gratuito.

Se vuoi di più, invece, con l’82% di sconto puoi avere il Pacchetto Business + AI: fino a 50 siti web, 50 GB di memoria NVMe e 5 caselle di posta gratuite per un anno. E qui, come suggerisce il nome, entrano in gioco gli strumenti AI integrati:

  • AI Website Builder per creare siti istantanei con Elementor o Block Editor, avviando blog, siti aziendali o negozi WooCommerce in meno di un minuto;
  • Agente AI per WordPress, che risolve problemi tecnici in autonomia;
  • AI Website Troubleshooter, capace di ridurre i downtime risolvendo automaticamente il 70% degli errori in pochi minuti;
  • AI Website Optimizer, che aumenta le prestazioni del sito del 20% grazie alle ottimizzazioni LiteSpeed e al rilevamento delle query lente

Inoltre, avrai backup giornalieri e su richiesta, lo strumento di staging per testare modifiche in sicurezza, strumenti di marketing per creare siti di affiliazione e una CDN gratuita per la massima velocità.

A te la scelta, ma hai ancora pochi giorni per approfittare di queste straordinarie offerte per la Cyber Week di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

