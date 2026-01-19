Hostinger: l'hosting WooCommerce è in offerta a 2,99€ al mese, perfetto per creare il tuo negozio online

Hostinger lancia un’offerta molto interessante sul suo hosting gestito per WooCommerce: un sistema tutto in uno, con tanto di agente AI che ti supporterà in ogni passaggio del tuo negozio online, con cui dare vita alla tua attività, con dominio e migrazione gratuiti ad eliminare i costi nascosti. Il pacchetto scontato ti costerà soltanto 2,99 euro al mese.

Il piano che arriva fino all’80% di sconto include, quindi, un dominio gratuito, migrazione del sito senza costi, certificati SSL illimitati, 100 email professionali e una CDN globale in modo da poter partire con una base solida. La configurazione è immediata perché potrai installare WooCommerce con un solo clic, assicurarti un dominio per il tuo brand e iniziare a costruire il negozio in pochi minuti. L’agente AI integrato ti darà una grossa mano in tal senso aiutandoti a generare descrizioni prodotto ottimizzate, migliorando conversioni e velocità di pubblicazione.

Potrai contare su prestazioni eccezionali: i server cloud di Hostinger garantiscono uptime del 99,9%, stabilità e sicurezza. La tecnologia LiteSpeed e il plugin LSCWP offrono un’esperienza di acquisto fluida, mentre Object Cache riduce i tempi di risposta fino a tre volte. Ancora, la CDN distribuisce i contenuti dai server più vicini ai tuoi clienti, assicurando caricamenti rapidi in tutto il mondo.

Hostinger si occuperà della manutenzione, degli aggiornamenti e dell’ottimizzazione, lasciandoti tutto il tempo di pensare esclusivamente a vendere i tuoi prodotti senza pensare alla parte tecnica. Non a caso, è disponibile anche un’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta a risolvere dubbi in ogni momento.

Quello che avrai, quindi, è un ecosistema completo per WooCommerce con cui far crescere la tua attività, darle finalmente forma e sfruttarne tutte le potenzialità. In offerta a partire da 2,99 euro al mese.