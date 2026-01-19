Hostinger: l'hosting WooCommerce è in offerta a 2,99€ al mese, perfetto per creare il tuo negozio online

Aprire un negozio online non è mai stato così semplice: scopri l'offerta shock.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 19 gen 2026
Hostinger: l'hosting WooCommerce è in offerta a 2,99€ al mese, perfetto per creare il tuo negozio online

Hostinger lancia un’offerta molto interessante sul suo hosting gestito per WooCommerce: un sistema tutto in uno, con tanto di agente AI che ti supporterà in ogni passaggio del tuo negozio online, con cui dare vita alla tua attività, con dominio e migrazione gratuiti ad eliminare i costi nascosti. Il pacchetto scontato ti costerà soltanto 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta

Il piano che arriva fino all’80% di sconto include, quindi, un dominio gratuito, migrazione del sito senza costi, certificati SSL illimitati, 100 email professionali e una CDN globale in modo da poter partire con una base solida. La configurazione è immediata perché potrai installare WooCommerce con un solo clic, assicurarti un dominio per il tuo brand e iniziare a costruire il negozio in pochi minuti. L’agente AI integrato ti darà una grossa mano in tal senso aiutandoti a generare descrizioni prodotto ottimizzate, migliorando conversioni e velocità di pubblicazione.

Potrai contare su prestazioni eccezionali: i server cloud di Hostinger garantiscono uptime del 99,9%, stabilità e sicurezza. La tecnologia LiteSpeed e il plugin LSCWP offrono un’esperienza di acquisto fluida, mentre Object Cache riduce i tempi di risposta fino a tre volte. Ancora, la CDN distribuisce i contenuti dai server più vicini ai tuoi clienti, assicurando caricamenti rapidi in tutto il mondo.

Hostinger si occuperà della manutenzione, degli aggiornamenti e dell’ottimizzazione, lasciandoti tutto il tempo di pensare esclusivamente a vendere i tuoi prodotti senza pensare alla parte tecnica. Non a caso, è disponibile anche un’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta a risolvere dubbi in ogni momento.

Quello che avrai, quindi, è un ecosistema completo per WooCommerce con cui far crescere la tua attività, darle finalmente forma e sfruttarne tutte le potenzialità. In offerta a partire da 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

IONOS MyWebsite Now Starter: il modo più economico per iniziare online
Offerte

IONOS MyWebsite Now Starter: il modo più economico per iniziare online
Web Hosting IONOS: offerta speciale di 1 anno gratis per lanciare il tuo sito
Offerte

Web Hosting IONOS: offerta speciale di 1 anno gratis per lanciare il tuo sito
Vuoi aprire un sito nel 2026? Aruba taglia tutto del 60% con questo codice promozionale
Offerte

Vuoi aprire un sito nel 2026? Aruba taglia tutto del 60% con questo codice promozionale
Seeweb punta sulle Serverless GPU per superare la carenza di risorse e accelerare lo sviluppo dell’AI
Hosting

Seeweb punta sulle Serverless GPU per superare la carenza di risorse e accelerare lo sviluppo dell’AI
Link copiato negli appunti