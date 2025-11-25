Hostinger si regala un Black Friday da protagonista: 85% di sconto e dominio gratuito

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato con prezzi a partire da 1,95 euro al mese più due mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 nov 2025
Hostinger si regala un Black Friday da protagonista: 85% di sconto e dominio gratuito

Da Hostinger è in corso la promozione del Black Friday: fino all’85% di sconto sui piani di web hosting, due mesi extra in regalo e un dominio gratuito per un anno. La promo è valida per un periodo di tempo limitato, questi sono gli ultimi giorni per approfittare dei migliori prezzi del 2025.

A proposito di prezzi, ecco un rapido scherma che riassume i costi dei piani di web hosting di Hostinger:

  • 1,95 euro al mese + 2 mesi gratis per 4 anni, si rinnova a 9,99 euro al mese (piano Premium)
  • 2,75 euro al mese + 2 mesi gratis per 4 anni, si rinnova a 12,99 euro al mese (piano Business)
  • 7,45 euro al mese + 2 mesi gratis per 4 anni, si rinnova a 23,99 euro al mese (piano Cloud Startup)
Pagina offerta Hostinger

hostinger offerta black friday

I piani annuali includono certificati di sicurezza SSL illimitati, un dominio gratuito per un anno, backup e aggiornamenti automatici, traffico web illimitato, indirizzi e-mail e temi professionali. Inoltre, è possibile contare su un’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, sulla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, e sull’assenza di vincoli.

Premium è il piano web hosting che beneficia dello sconto più elevato (1,95 euro al mese per 48 mesi invece di 12,95 euro). Tra le altre cose, include fino a tre siti web, 20 GB di memoria per i file su SSD, due caselle di posta per sito web (gratis per un anno), backup automatici settimanali, manutenzione automatica, migrazione del sito gratuita senza interruzioni del servizio, e-mail marketing gratuito per 12 mesi e il website builder AI.

Quest’ultimo strumento permette a tutti di creare un sito web da zero in pochi minuti, indipendentemente dalle proprie conoscenze. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un’idea precisa del progetto online che si ha in mente: alla realizzazione del sito penserà poi il website builder di Hostinger.

Pagina offerta Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

IONOS Web Hosting: 1 anno GRATIS, offerta esclusiva a tempo limitato
Offerte

IONOS Web Hosting: 1 anno GRATIS, offerta esclusiva a tempo limitato
IONOS offre un anno di web hosting gratis per lanciare subito il tuo sito online
Offerte

IONOS offre un anno di web hosting gratis per lanciare subito il tuo sito online
Black Friday Hostinger, offerte speciali sui piani hosting: fino all’85% di sconto
Offerte

Black Friday Hostinger, offerte speciali sui piani hosting: fino all’85% di sconto
Sito WordPress gratis per 1 anno: scopri l'offerta di IONOS
Hosting

Sito WordPress gratis per 1 anno: scopri l'offerta di IONOS
Link copiato negli appunti