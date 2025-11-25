Hostinger si regala un Black Friday da protagonista: 85% di sconto e dominio gratuito

Da Hostinger è in corso la promozione del Black Friday: fino all’85% di sconto sui piani di web hosting, due mesi extra in regalo e un dominio gratuito per un anno. La promo è valida per un periodo di tempo limitato, questi sono gli ultimi giorni per approfittare dei migliori prezzi del 2025.

A proposito di prezzi, ecco un rapido scherma che riassume i costi dei piani di web hosting di Hostinger:

1,95 euro al mese + 2 mesi gratis per 4 anni, si rinnova a 9,99 euro al mese (piano Premium )

per 4 anni, si rinnova a 9,99 euro al mese (piano ) 2,75 euro al mese + 2 mesi gratis per 4 anni, si rinnova a 12,99 euro al mese (piano Business )

per 4 anni, si rinnova a 12,99 euro al mese (piano ) 7,45 euro al mese + 2 mesi gratis per 4 anni, si rinnova a 23,99 euro al mese (piano Cloud Startup)

I piani annuali includono certificati di sicurezza SSL illimitati, un dominio gratuito per un anno, backup e aggiornamenti automatici, traffico web illimitato, indirizzi e-mail e temi professionali. Inoltre, è possibile contare su un’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, sulla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, e sull’assenza di vincoli.

Premium è il piano web hosting che beneficia dello sconto più elevato (1,95 euro al mese per 48 mesi invece di 12,95 euro). Tra le altre cose, include fino a tre siti web, 20 GB di memoria per i file su SSD, due caselle di posta per sito web (gratis per un anno), backup automatici settimanali, manutenzione automatica, migrazione del sito gratuita senza interruzioni del servizio, e-mail marketing gratuito per 12 mesi e il website builder AI.

Quest’ultimo strumento permette a tutti di creare un sito web da zero in pochi minuti, indipendentemente dalle proprie conoscenze. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un’idea precisa del progetto online che si ha in mente: alla realizzazione del sito penserà poi il website builder di Hostinger.