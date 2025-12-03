Hostinger Website Builder: sconto 85% per la Cyber Week ancora attivo

Sconto Cyber Week ancora attivo sulla piattaforma che ti permette di creare un sito web in pochi passaggi con l'AI.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 3 dic 2025
Con Hostinger Website Builder puoi avere una soluzione pensata per creare un sito web professionale in pochissimi passaggi. Il sistema è veloce, semplice e sicuro e, grazie agli sconti ancora attivi per la Cyber Week, puoi avere il piano per iniziare con uno sconto pazzesco dell’85%.

Attiva l’offerta

La promozione ti permette di partire da soli 1,95 euro al mese con 3 mesi aggiuntivi gratis e un nome di dominio gratuito per un anno. Insomma, hai tutto quello che ti serve per lanciare il tuo progetto online e con il supporto dell’intelligenza artificiale sarà tutto ancora più semplice e veloce.

La creazione del sito avviene in tre passaggi principali: descrivi le tue esigenze e lascia che l’AI generi un sito unico per te oppure seleziona uno dei 170 template creati da designer; sposta facilmente gli elementi, prova combinazioni di colori e font, elimina ciò che non ti convince e mantieni solo ciò che ti rappresenta; infine, seleziona il dominio perfetto e lancia il tuo sito con prestazioni elevate e sicurezza garantita.

Il piano include la creazione di 1 sito web con fino a 5 pagine, 2GB di memoria per i tuoi file e 1 casella di posta gratuita per un anno insieme a strumenti per SEO, email e marketing che aiutano a crescere più velocemente e la possibilità di aggiornare il sito in qualsiasi momento anche da mobile. Inoltre, potrai creare e inviare campagne email in pochi click, sempre con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Attiva l’offerta

Tutto quello che ti serve per lanciare e far crescere il tuo sito con facilità: attiva adesso Hostinger Website Builder.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

