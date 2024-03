HP: arriva il nuovo abbonamento con "stampanti a noleggio"

Nella scorsa settimana HP ha lanciato un nuovo e interessante servizio di abbonamento per quanto concerne le sue stampanti.

Questa interessante iniziativa prevede il noleggio di un dispositivo, assegnando a ogni clienti una quantità specifica di pagine stampabili al mese, inviando al sottoscrittore l’inchiostro utile per tali necessità. Secondo quanto affermato dall’azienda, questa iniziativa ha come obiettivo quello di semplificare le stampa su carta per famiglie e piccole imprese.

I prezzi, a quanto pare, risultano abbordabili. Si parla di un abbonamento base, che include il noleggio di una stampante HP Envy 6020e e la stampa di 20 pagine per 6,99 dollari al mese. Il piano più costoso tra quelli previsti, invece, offre il noleggio di una HP OfficeJet Pro, con 700 pagine stampabili per 35,99 dollari mensili.

L’azienda, forte di decenni di esperienza nel settore, include nell’abbonamento la consegna di inchiostro e un supporto completo, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il contratto stipulato, ovviamente, non copre danni o malfunzionamenti in caso di utilizzo di materiali di consumo o prodotti che non siano di HP.

Il lato oscuro delle stampanti a noleggio di HP: privacy e non solo

Il progetto di HP presenta anche alcuni aspetti che stanno sollevando delle polemiche. Nello specifico, per affidarsi all’abbonamento, gli utenti dovranno mantenere le proprie stampanti connesse alla rete: in caso contrario, sarà impossibile utilizzare le periferiche.

La stessa azienda, attraverso la documentazione legata all’abbonamento, fa sapere che potrebbe interrompere il servizio se l’utente cerca di stampare anche solo una pagina con il dispositivo sconnesso.

A tal proposito, inoltre, va considerato che HP può monitorare cosa sta stampando l’utente, i software che lo stesso utilizza e tanti altri dati rispetto alla stampa dei documenti. In poche parole, qualcosa che potrebbe preoccupare diverse persone particolarmente attente al discorso della privacy.

Nonostante alcuni aspetti che lasciano più di un dubbio, il noleggio delle stampanti appare un’idea molto interessante, che in futuro potrebbe avere sviluppi molto interessanti per i consumatori.