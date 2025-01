Huawei batte Apple e Samsung: il mercato smartwatch è suo

Nel settore degli smartwatch, il 2024 ha segnato un’importante svolta. Secondo l’ultimo report di IDC, Huawei ha conquistato la leadership globale, scalzando Apple dal primo posto dopo anni di dominio. Un cambiamento significativo che riflette una crescente competizione nel mercato dei dispositivi indossabili.

Huawei al primo posto con una crescita record: spazzate via Apple e Samsung

Sono eccezionali i risultati totalizzati da Huawei durante il 2024 infatti l’azienda ha raggiunto una quota di mercato del 16,9%. Il merito è delle 23,6 milioni di unità che sono state spedite agli utenti, registrando così una crescita durante un anno addirittura del 44,3%. Questi dati gli hanno consentito di diventare dunque il produttore di smartwatch predominante in tutto il mondo.

La grande abilità di Huawei è stata quella di portare avanti i suoi punti di forza, spingendo dispositivi perfetti per monitorare le attività relative al fitness ma soprattutto la salute.

La grande crescita del colosso cinese ha messo alle spalle un mostro sacro come Apple, fermo a “sole” 22,5 milioni di unità spedite e una quota pari al 16,2%. In un anno il gigante americano ha registrato inoltre un calo del 12,8%. Questo potrebbe dunque preoccupare l’azienda. Nonostante il mantenimento di un’elevata qualità e funzionalità come il monitoraggio avanzato della salute, la competizione sempre più agguerrita ha inciso sulle vendite complessive.

Xiaomi e Samsung in crescita sono rispettivamente al terzo e al quarto posto

Xiaomi continua a rafforzare la sua presenza nel settore con 20,5 milioni di unità spedite (+26,5% rispetto al 2023), mantenendo il terzo posto. La strategia del brand cinese si basa su dispositivi accessibili ma completi, come la serie Redmi Watch.

Al quarto posto la medaglia di legno spetta a Samsung, con 11,5 milioni di unità vendute e un incremento del +24,3%. Il successo della gamma Galaxy Watch 6, con funzioni avanzate di benessere e integrazione con l’ecosistema Galaxy, ha contribuito a questa crescita.