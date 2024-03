HUAWEI FreeBuds 5: auricolari TOP al nuovo minimo storico su Amazon

Contemporaneamente alla offerta ottima su Xiaomi TV Stick, proposta su Amazon da un rivenditore di terze parti, il colosso dell’e-commerce sta rilanciando altri dispositivi di elettronica a cifre alquanto interessanti. Se stia cercando degli auricolari di ultima generazione, ad esempio, puoi acquistare HUAWEI FreeBuds 5 al nuovo prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto del 25% rispetto al listino. Si tratta di una offerta a tempo che non dovresti lasciarti sfuggire!

Le caratteristiche di HUAWEI FreeBuds 5

Gli auricolari Bluetooth Wireless HUAWEI FreeBuds 5 sono compatibili con dispositivi Android, iOS, Windows e non solo, quindi potrai connetterli ovunque. Il design open-fit concepito per fornire un livello di comfort ottimo garantisce una esperienza d’uso eccellente, combinata al driver magnetico con bassi intensi di ultima generazione. I numeri parlano chiaro: rispetto al modello precedente queste cuffiette sono più sensibili alle basse frequenze del 30%, complice l’implementazione di una camera d’aria su misura e tecnologie proprietarie.

Tra queste ultime figura la equalizzazione attiva con frequenza ultra-ampia, che regola in tempo reale il suono considerando il volume e l’indossabilità. Naturalmente, per garantire sempre l’esperienza audio migliore possibile, questi auricolari godono del certificato Hi-Res Audio Wireless in quanto dotati del codec LDAC ad alta risoluzione.

Questa perla dell’audio può essere tua a 119 euro al posto di 159 euro, nuovo minimo storico raggiunto su Amazon. La consegna è garantita in massimo tre giorni e il pagamento può essere completato in 5 mensilità senza interessi.