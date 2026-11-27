Per aumentare la capacità delle reti mobili non è sempre indispensabile acquisire nuove frequenze, installare altre antenne o potenziare l’infrastruttura esistente. Una parte delle prestazioni si perde a causa delle interferenze radio, delle imperfezioni nella stima del canale trasmissivo e di una distribuzione non ottimale delle risorse disponibili. Con OSCAR (Optimal Solution with Cross-Domain Autoregression for Radio), Huawei propone un nuovo approccio alla gestione delle reti 5G, destinato a trovare applicazione anche nelle future infrastrutture 6G.

A febbraio 2024, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, NVIDIA, Nokia, Ericsson, ARM e altri protagonisti dell’industria tecnologica hanno fondato la AI-RAN Alliance. L’obiettivo è integrare l’intelligenza artificiale nelle reti di accesso radio, condividendo eventualmente le risorse computazionali con applicazioni AI esterne. Huawei segue invece una strada differente: mantenere l’hardware specializzato per le telecomunicazioni, affiancandogli acceleratori e modelli matematici progettati per risolvere problemi specifici.

Huawei punta così a miglioramenti dell’efficienza spettrale nell’ordine del 30% e a una riduzione dei consumi energetici delle nuove unità di elaborazione in banda base di circa il 40%.

Come funziona una rete mobile tradizionale e dove interviene Huawei OSCAR

La RAN (Radio Access Network) è la porzione della rete mobile che permette a smartphone, modem e altri dispositivi di comunicare con la rete dell’operatore attraverso le stazioni radio base. Non si occupa soltanto di trasmettere e ricevere segnali elettromagnetici: deve anche elaborare i dati, correggere gli errori, assegnare le risorse radio ai terminali e adattare continuamente i parametri trasmissivi.

Le architetture tradizionali utilizzano processori specializzati, ASIC e algoritmi consolidati per svolgere queste operazioni. Il problema è che le condizioni di propagazione del segnale cambiano di continuo: edifici, veicoli in movimento, ostacoli e trasmissioni delle celle adiacenti possono compromettere la qualità del collegamento.

Huawei introduce nel livello fisico (Layer 1) della rete alcuni modelli autoregressivi, capaci di sfruttare le relazioni tra osservazioni successive per stimare le caratteristiche del canale radio e i fenomeni interferenti.

Secondo Huawei, il sistema riconosce le caratteristiche delle interferenze con un’accuratezza superiore al 99%, selezionando filtri specifici per attenuarle. Migliora inoltre la ricostruzione del canale radio riducendo gli errori.

Queste attività permettono di migliorare il beamforming, ossia la focalizzazione del segnale verso i singoli terminali, e utilizzare modulazioni di ordine superiore.

L’altra novità riguarda l’allocazione delle risorse: anziché ottimizzare prevalentemente ciascuna cella in modo indipendente, OSCAR coordina simultaneamente frequenze, intervalli temporali, direzioni di trasmissione e potenza di più celle.

Perché Huawei preferisce i chip specializzati alle GPU NVIDIA

Per realizzare tutto ciò, Huawei ha sviluppato le schede UBBPi (Universal Baseband Processing), che si occupano dell’elaborazione digitale dei segnali radio nelle stazioni base.

Anziché affidare tutte le operazioni a un unico tipo di processore, Huawei utilizza circuiti differenti a seconda del compito da svolgere. I chip dedicati eseguono, ad esempio, la trasformata rapida di Fourier (FFT), necessaria per separare le diverse sottoportanti del segnale 5G, e le operazioni di codifica e correzione degli errori. Altre unità di calcolo eseguono i modelli AI che adattano il funzionamento della rete alle condizioni radio del momento.

Per far collaborare questi processori, Huawei ha sviluppato SpiritPath, un sistema di interconnessione ad alta velocità. Anziché scambiare informazioni attraverso una rete Ethernet interna alla scheda, i chip possono accedere direttamente ai dati presenti nelle rispettive memorie. Si riducono così i passaggi intermedi e i tempi di attesa, portando la latenza a poche centinaia di nanosecondi e raddoppiando la larghezza di banda tra le schede.

In una rete 5G, anche ogni 0,5 millisecondi il sistema può dover decidere quali utenti servire, quali frequenze assegnare loro e con quale potenza trasmettere. Se si vogliono coordinare più celle contemporaneamente, la quantità di informazioni da elaborare e scambiare cresce enormemente.

NVIDIA propone invece un’architettura AI-RAN basata su GPU programmabili. Il vantaggio è la flessibilità: lo stesso hardware che elabora i segnali radio può mettere la capacità di calcolo inutilizzata a disposizione di altre applicazioni, come l’analisi video o l’esecuzione di modelli AI vicino agli utenti (edge computing). L’operatore potrebbe così generare nuovi ricavi. Huawei privilegia invece l’efficienza energetica e le prestazioni ottenibili con circuiti progettati espressamente per le telecomunicazioni.

Serve davvero l’AI anche nelle antenne 5G?

Gli algoritmi tradizionali sono già in grado di adattare la trasmissione dei segnali, gestire le interferenze e distribuire le risorse radio tra gli utenti. Anche senza ricorrere all’AI. Perché, allora, introdurre l’AI nelle reti mobili?

Immaginiamo una zona urbana servita da numerose antenne 5G, con centinaia di utenti che si spostano, guardano video, scaricano file e partecipano a videoconferenze. Le esigenze di ciascun dispositivo cambiano continuamente, così come le condizioni di ricezione del segnale. Aumentare la potenza di trasmissione di un’antenna può migliorare la connessione di alcuni utenti, ma al tempo stesso peggiorare quella di altri, collegati alle antenne vicine.

Calcolare la combinazione ideale di tutti i parametri di trasmissione richiederebbe troppo tempo. Grazie all’apprendimento automatico un modello addestrato su numerose condizioni di funzionamento può individuare rapidamente una configurazione efficace, senza dover esaminare ogni volta tutte le possibili alternative.

L’aspetto interessante della proposta Huawei è che l’AI interviene dove può offrire un vantaggio concreto, mentre i circuiti tradizionali continuano a svolgere le operazioni per le quali sono già estremamente efficienti.

Durante una sperimentazione a Shanghai, Huawei ha utilizzato 80 dispositivi commerciali e stazioni radio base dotate di 64 catene di trasmissione e altrettante di ricezione, con 200 MHz di spettro per cella. In condizioni di forte interferenza tra antenne vicine, OSCAR ha permesso di raddoppiare la velocità media di download senza aumentare la quantità di spettro radio disponibile.

L’obiettivo non è certo quello di inserire l’AI ovunque, bensì ottenere più bit trasmessi per hertz di spettro e per joule di energia consumata. Saranno questi indicatori, insieme ai costi complessivi, a decretare il successo delle differenti architetture.