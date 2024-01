Un fantastico smartwatch ti sta aspettando su Amazon: solo per oggi puoi acquistare il Huawei Watch GT 3 Pro e pagarlo ben 120 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato! Inoltre puoi pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione.

Metti al tuo polso lo smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro adesso!

Quello che stai per mettere al tuo polso è davvero uno smartwatch eccezionale. Presenta un corpo in nanocristalli di ceramica e un quadrante in vetro zaffiro: questo smartwatch è stato sottoposto a un’alta temperatura di 1500℃, ed è rifinito con lucidatura a polvere di diamante per ottenere una struttura completamente bianca e impeccabile.

Lunetta rifinita in acciaio inossidabile, corona sferica girevole in ceramica, fondello integrato: ispirato al continuo susseguirsi del giorno e della notte con 24 curvature che caratterizzano il design della corona. Una corona rifinita in acciaio inossidabile integra un elegante pulsante in metallo colorato, con una sfera in ceramica incorporata su un lato per aggiungere un tocco di eleganza stereoscopica. Il vetro zaffiro ad alta trasmissione rende più precise le misurazioni del sensore ad alta precisione ed è integrato con i materiali ceramici per una vestibilità perfetta e confortevole.

Eccellente allenamento outdoor e più di 100 modalità di allenamento: il Huawei ha ottenuto la classificazione IP68 che certifica la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, e ha resistito a ben 200 cicli di pressione dell’acqua, che assicurano immersioni in apnea fino a 30 metri di profondità, rendendolo il compagno perfetto per tutte le tue avventure subacquee.

Monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale: la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+ utilizza otto sensori fotoelettrici disposti ad anello, per catturare meglio i segnali. Un algoritmo completamente nuovo filtra le interferenze, consentendo un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca. Puoi anche attivare la funzione di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, con avvisi in tempo reale quando i tuoi valori superano il limite massimo. E ancora grazie al monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, reso possibile dalla tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+, puoi stare tranquillo sapendo che quando indossi il tuo Huawei GT 3 Pro la tua salute è sempre sotto controllo.

Requisiti di sistema: Android 6.0 o versioni successive e iOS 9.0 o versioni successive.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 120 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.