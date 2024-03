HYPE: apri un nuovo conto o effettua un upgrade, ricevi fino a 25€

HYPE è un conto innovativo, flessibile e ricco di vantaggi. Tutti i nuovi clienti possono, ancora per pochi giorni, accedere alla promozione d’ingresso CIAOHYPER che ti permette di ottenere fino a 25 euro di bonus.

Come funziona il bonus CIAOHYPER?

Ottenere il tuo bonus è semplice e veloce:

Registrati o effettua l’upgrade a uno dei piani HYPE

o effettua l’upgrade a uno dei piani HYPE Inserisci il codice promo CIAOHYPER durante la registrazione

durante la registrazione Utilizza la tua carta HYPE (fisica o virtuale) per effettuare transazioni per un valore totale di almeno 50 euro entro i primi 30 giorni dall’apertura del conto

A seconda del piano scelto, riceverai: 5 euro per un conto HYPE aperto, 20 euro per un conto NEXT e 25 euro per un conto PREMIUM. Una volta completate le transazioni richieste, il bonus sarà accreditato direttamente sul tuo conto.

HYPE Premium è il piano più completo disponibile e offre una serie di vantaggi, a soli 9,90 euro al mese. Tra i principali sottolineiamo prelievi gratuiti in tutto il mondo con la carta di debito World Elite Mastercard, un pacchetto assicurativo completo, ricariche illimitate, bonifici istantanei gratis e zero commissioni per i pagamenti.

La registrazione è rapida e semplice, tutto avviene online in pochi minuti. Una volta completata, il tuo conto sarà attivo in pochi giorni, con la carta virtuale già disponibile sull’app. Registrati entro il 31 marzo 2024 utilizzando il codice promo CIAOHYPER per ottenere fino a 25 euro di bonus.