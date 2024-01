Hype Business: il conto a canone azzerabile, ecco come fare

Il conto business per ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA? Hype Business, il conto corrente senza spese di attivazione, a canone azzerabile e con tanti vantaggi tutti da scoprire e provare.

Il conto HYPE Business ha un costo mensile di 2,90 Euro che può essere azzerato effettuando un numero minimo di pagamenti con la carta HYPE Business: ti basta raggiungere una spesa complessiva di almeno 750 Euro al mese, sia in negozi fisici che online.

I benefici di Hype Business

Sono tantissimi i vantaggi di Hype Business, la carta ideale per la ditta individuale, liberi professionisti, ma anche per altre forme sociali, come società di persone, società di capitali, associazioni e fondazioni.

Ma ecco quali sono i vantaggi di questo conto:

Zero costi di attivazione e canone mensile azzerabile: ha un costo mensile di 2,90€, ma può essere azzerato effettuando almeno 750€ di acquisti al mese con la carta HYPE Business. Bonifici gratuiti: il conto offre bonifici gratuiti in area SEPA, sia ordinari che istantanei. Pagamenti F24 gratuiti: i pagamenti F24 sono gratuiti e semplificati. Tax Manager: il Tax Manager è uno strumento che aiuta le piccole imprese a stimare e accantonare le imposte. Carta di debito Mastercard gratuita: questi prodotto offre una carta di debito Mastercard gratuita, utilizzabile in Italia e all’estero, online e in negozio. Puoi fare acquisti on line e nei negozi fisici di tutto il mondo. Hai anche accesso diretto ai tuoi contanti ovunque ti trovi: prelevi in euro, senza costi aggiuntivi, da qualsiasi sportello in Italia e nel resto del mondo

Ma non finisce qua, HYPE Business offre una serie di funzionalità che possono essere utili per le piccole imprese, come:

App mobile intuitiva: l’app mobile è facile da usare e permette di gestire il conto in modo semplice e veloce.

l’app mobile è facile da usare e permette di gestire il conto in modo semplice e veloce. Assistenza clienti 7/7: il conto offre assistenza clienti 7 giorni su 7, 24 ore su 24, via chat, WhatsApp ed e-mail.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi