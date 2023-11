HYPE: il modo intelligente per gestire le tue finanze senza costi mensili

Conto HYPE è una rivoluzionaria soluzione bancaria, pensata per semplificare la gestione delle finanze quotidiane senza imporre costi mensili. Grazie al canone zero, HYPE si distingue come l’opzione economica ideale, offrendo un ventaglio di funzionalità all’avanguardia per agevolare la vita finanziaria.

Una delle peculiarità che spicca maggiormente è la carta virtuale, disponibile istantaneamente al momento dell’attivazione del conto.

Questa carta, supportata da avanzati sistemi di crittografia, permette acquisti online e offline garantendo massima sicurezza.

Cosa offre HYPE ai propri clienti?

L’app HYPE consente anche di gestire la carta direttamente, offrendo agli utenti il potere di bloccarla e sbloccarla con facilità, assicurando così un controllo totale sulle proprie finanze.

Per incoraggiare una gestione oculata del denaro, HYPE propone la funzione “Box Risparmi”, agevolando la definizione e il raggiungimento di obiettivi personali.

Radar, invece, analizza entrate e uscite, e categorizza in automatico le spese per dare un quadro delle abitudini di consumo.

HYPE offre anche un programma di cashback fino al 10% su acquisti online effettuati tramite l’app, ottenendo rimborsi su prodotti e servizi.

HYPE non si limita alle operazioni bancarie tradizionali, poiché il conto può essere ricaricato fino a 15.000€ tramite diverse modalità.

La funzione di scambio denaro consente agli utenti di inviare e ricevere denaro immediatamente usando numero di telefono o email, rendendo il trasferimento di denaro tra amici e familiari rapido e privo di complicazioni.

Per coloro che cercano ulteriori vantaggi, HYPE presenta i piani Next e Premium, che includono servizi extra come assistenza prioritaria, assicurazioni e pacchetti assicurativi.

Per registrarsi a HYPE bastano pochi minuti attraverso la piattaforma online. Dopo l’attivazione, il conto diviene immediatamente disponibile, con la carta virtuale pronta all’uso.

Per chi desidera una versione fisica, basta richiederla tramite l’applicazione con un piccolo contributo unico di 9,90€. HYPE è l’opzione smart e conveniente per gestire le finanze senza alcun compromesso.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi