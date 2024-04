HYPE Premium ti aspetta a meno di 10 Euro al mese

Cerchi un conto corrente completo e conveniente? Stanco delle solite spese nascoste e dei canoni mensili esorbitanti? Allora HYPE Premium è la soluzione perfetta per te! Con un canone mensile di soli 9,90€, HYPE Premium ti offre una vasta gamma di servizi esclusivi che ti semplificheranno la vita e ti faranno risparmiare.

HYPE Premium è il conto ideale per chi cerca una soluzione completa, conveniente e ricca di vantaggi. Che tu sia un viaggiatore sempre con la valigia in mano, un e shopper o semplicemente alla ricerca di un modo semplice e sicuro per gestire le tue finanze, il servizio ha tutto quello che ti serve.

Non perdere HYPE Premium

Con HYPE Premium ottieni un mondo di vantaggi. Quali?

Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo: dimentica le commissioni di transazione! Puoi pagare e prelevare ovunque tu sia, senza limiti e senza pensieri. Che tu sia in viaggio all’estero o che stia facendo acquisti online, potrai sempre godere della massima libertà e flessibilità.

Carta di debito World Elite Mastercard: la carta HYPE Premium ti offre tutti i vantaggi di una carta di debito Mastercard di alto livello. Potrai effettuare pagamenti nei negozi fisici e online, prelevare contanti dagli ATM, e godere di una serie di esclusivi benefit, come sconti su viaggi, shopping e molto altro.

Assicurazione viaggi, acquisti e furto ATM: viaggi senza pensieri! La carta include un’assicurazione che ti copre in caso di spese mediche, smarrimento bagaglio, ritardo del volo, furto, smarrimento o danneggiamento della carta.

Assistenza prioritaria 24/7: hai bisogno di aiuto? Con HYPE Premium hai a disposizione un servizio di assistenza clienti prioritario, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche via WhatsApp. Potrai sempre contare su un team di esperti pronti a risolvere ogni tuo problema in modo rapido e professionale.