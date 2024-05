I 5 film da guardare gratis su Apple TV+ a Maggio 2024

Apple TV+ è una delle piattaforme di streaming più interessanti del momento, grazie soprattutto a un catalogo ricco di contenuti di qualità, elemento caratterizzante delle produzioni disponibili sulla piattaforma. Di seguito andremo a riepilogare quelli che sono i 5 film da guardare oggi su Apple TV+.

I migliroi film da guardare su Apple TV+

La prima pellicola da considerare, nell’analisi dei migliori film da guardare su Apple TV+, non può che essere Napoleon. Il film di Ridley Scott vede Joaquin Phoenix interpretare Napoleone Bonaparte, raccontando ascesa e caduta di una delle figure più importanti della storia moderna. Da guardare è anche Emancipation, film nominato all’Oscar nel 2023. La pellicola vede Will Smith come protagonista e si ispira alla vera storia di Peter il fustigato.

Da non perdere è anche The Tragedy of Macbeth, film girato interamente in bianco e nero e interpretato da Denzel Washington e Frances McDordmand. Uno dei migliori film da recuperare su Apple TV+ è Tetris: si tratta della storia dei creatori del popolare videogioco. Molto interessante è Causeway con Jennifer Lawrence nei panni di una soldatessa che rientra a casa dopo una grave lesione cerebrale subita in Afghanistan.

