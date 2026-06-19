I prezzi dei circuiti stampati (PCB) volano: la causa è un materiale poco noto

Un materiale quasi sconosciuto al grande pubblico sta generando tensioni profonde nell’industria elettronica globale.

Il prezzo dei circuiti stampati, componenti alla base di smartphone, computer, server e non solo, è aumentato fino al 40% in un solo mese.

La causa non è un chip avanzato né una tecnologia legata all’Intelligenza Artificiale, ma una materia prima specifica: la resina PPE ad alta purezza, utilizzata nella produzione dei laminati per PCB. Il caso dimostra quanto alcune filiere dipendano ancora da pochissimi siti produttivi e come una crisi geopolitica possa arrivare rapidamente fino ai dispositivi di uso quotidiano.

Perché il blocco saudita ha colpito tutta l’elettronica

Il problema origina dal fermo del complesso petrolchimico di Jubail, in Arabia Saudita. Secondo le stime degli analisti, quell’impianto contribuiva a circa il 70% della produzione mondiale di resina PPE ad alta purezza.

Le tensioni nell’area del Golfo Persico e la successiva interruzione delle attività hanno provocato una riduzione improvvisa dell’offerta disponibile sui mercati internazionali. Dow, che opera nel sito attraverso una joint venture con Saudi Aramco, ha indicato una possibile tempistica superiore a 275 giorni per il ritorno a condizioni produttive normali, alimentando incertezza tra produttori di componenti e aziende manifatturiere di tutto il mondo.

Stiamo parlando di una resina tecnica apprezzata nelle applicazioni ad alte prestazioni per la sua stabilità termica, affidabilità meccanica e gestione dell’integrità dei segnali ad alta frequenza. Server per l’AI, infrastrutture 5G, schede madri e non solo. Sostituirlo non è un’operazione immediata: richiede riprogettazione dei circuiti, nuove certificazioni e cicli di test aggiuntivi.

Gli effetti sui prezzi sono stati rapidi. Secondo una nota di Goldman Sachs ripresa da diverse fonti internazionali, i PCB hanno registrato aumenti fino al 40% tra marzo e aprile 2026. TTM Technologies, tra i maggiori produttori statunitensi del settore, ha dichiarato incrementi compresi tra il 5% e il 25% su alcune linee produttive. Parallelamente, i tempi di consegna per materiali critici a base di resina epossidica sono passati da circa tre settimane a quindici settimane, complicando seriamente la pianificazione industriale.

Quali prodotti rischiano di diventare più costosi

I circuiti stampati sono presenti in quasi ogni dispositivo elettronico moderno. L’aumento dei costi interessa quindi smartphone, notebook, router, console da gioco, dispositivi indossabili e server AI.

Gli analisti ritengono che i primi effetti emergano soprattutto nelle categorie con margini più contenuti, come PC consumer, accessori e smartphone di fascia media. I dispositivi più complessi, inclusi gli smartphone pieghevoli e le piattaforme AI ad alta densità di elaborazione, potrebbero subire pressioni ancora maggiori.

Nel breve periodo i grandi marchi dispongono di strumenti sufficienti per contenere i rincari al dettaglio. Se però la carenza si prolungasse fino al 2027, parte degli aumenti potrebbe trasferirsi ai consumatori finali attraverso prezzi più elevati o una contrazione dei margini industriali.