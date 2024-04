I Segreti del Polpo: il nuovo documentario in streaming su Disney+

È previsto il 22 aprile il debutto de I Segreti del Polpo, il nuovo interessantissimo documentario targato National Geographic che potrai vedere in streaming in esclusiva su Disney+. Un documentario che promette di rispettare la qualità sempre altissima dei prodotti dell’emittente: se non sei abbonato è la buona occasione per farlo, perché scegliendo un piano annuale Premium o Standard puoi ricevere 2 mesi gratis sul tuo abbonamento.

I Segreti del Polpo in streaming: trailer e di cosa parla il documentario

Quello che vediamo dal trailer sembra prospettarsi come un emozionante documentario che ci porta alla scoperta di uno degli animali più affascinanti degli oceani: il polpo.

Nel docufilm scopriremo che, nonostante la sua apparente semplicità, il polpo è in realtà un animale incredibilmente complesso e dotato di una serie di caratteristiche sorprendenti. Vive in tutti gli oceani del mondo, spesso proprio sotto le nostre spiagge, ma le sue abitudini e il suo comportamento rimangono ancora in gran parte sconosciuti per molti di noi.

Questi animali sono in grado di compiere una vasta gamma di comportamenti che consideriamo tipicamente umani: sono intelligenti, socievoli, curiosi e amichevoli, ma allo stesso tempo possono essere anche feroci e aggressivi quando necessario. Costruiscono addirittura delle vere e proprie città sottomarine, utilizzano utensili e collaborano con altre specie per cacciare il cibo.

Tutti dettagli fantastici che non vediamo l’ora di scoprire nel documentario che sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 22 aprile. Se non sei ancora abbonato, è una buona scusa per farlo.