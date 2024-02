I vantaggi esclusivi della Carta Oro American Express

C’è una carta di credito che offre servizi esclusivi, sconti e coperture assicurative. Quale? Carta Oro American Express. Parliamo di una carta di credito molto popolare e apprezzata, che ti permette di spendere in tutta sicurezza e di risparmiare su molti aspetti della tua vita quotidiana.

Se la richiedi entro il 22 febbraio e spendi almeno 3000€ nei primi tre mesi, potrai ottenere uno sconto di 250€ sul tuo conto.

Inoltre, per il primo anno, non dovrai pagare nessuna quota annuale, che poi sarà di 20€ al mese. Potrai anche scegliere se pagare a saldo o a rate i tuoi acquisti, con un TAN/TAEG del 14%/24,19% e una linea di credito personalizzata fino a 15.000€. Comodo, vero?

Servizi esclusivi per i titolari di Carta Oro American Express

Con Carta Oro American Express, potrai accedere a una serie di servizi esclusivi, pensati per rendere il tuo viaggio e il tuo tempo libero più piacevoli e convenienti. Tra questi, ci sono:

il programma Priority Pass , che ti consente di entrare gratuitamente due volte l’anno , insieme a un’altra persona, in oltre 1200 salotti VIP negli aeroporti di tutto il mondo, dove potrai rilassarti e goderti il tuo volo.

, che ti consente di entrare gratuitamente , insieme a un’altra persona, in oltre negli aeroporti di tutto il mondo, dove potrai rilassarti e goderti il tuo volo. i voucher viaggi , che ti danno uno sconto annuale di 50€ per prenotare i tuoi voli direttamente dal sito di American Express, con la possibilità di scegliere tra migliaia di destinazioni e compagnie aeree.

, che ti danno uno per prenotare i tuoi voli direttamente dal sito di American Express, con la possibilità di scegliere tra migliaia di destinazioni e compagnie aeree. il programma The Hotel Collection , che ti offre fino a 100 euro di servizi extra, come spa, ristorante, bar e altro, se prenoti in uno degli hotel aderenti, oltre alla possibilità di avere una camera migliore su disponibilità della struttura.

, che ti offre di servizi extra, come spa, ristorante, bar e altro, se prenoti in uno degli hotel aderenti, oltre alla possibilità di avere una camera migliore su disponibilità della struttura. il bonus eventi, che ti fa risparmiare 50€ all’anno sui biglietti per concerti, spettacoli, mostre e altro, acquistabili su Vivaticket, con la garanzia di trovare sempre i posti migliori.

Sei anche protetto in caso di furto o smarrimento della carta o dei beni che hai comprato. Infatti, hai diritto a una copertura assicurativa per 90 giorni, fino a 2600€ per ogni sinistro.

Come vedi, la carta di credito ti offre molti vantaggi esclusivi, che ti fanno risparmiare e ti fanno vivere esperienze uniche. Non perdere tempo, richiedila subito e approfitta della promozione in corso!

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.