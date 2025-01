Il 2025 è l'anno giusto per imparare una o più lingue con Mondly

Per festeggiare l’inizio del nuovo anno, la piattaforma di apprendimento online Mondly ha lanciato un’offerta esclusiva sul suo piano a vita, che include l’accesso alle lezioni per tutte le 41 lingue: grazie a uno sconto del 96%, il piano Lifetime è in promozione a 89,99 euro anziché 1.999,99 euro.

L’applicazione Mondly conta più di 125 milioni di download in tutto il mondo, riconoscimenti prestigiosi da parte di Apple, Facebook e Google, nonché un metodo di studio molto diverso rispetto a quello “scolastico”. Tutti elementi che sono alla base del successo globale dell’app, non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo.

Il 96% di sconto sul piano a vita è disponibile tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale Mondly.

Imparare fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly

Grazie al piano a vita di Mondly si possono imparare fino a 41 lingue, tra cui l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il russo, il cinese, il coreano, il giapponese e il turco. Della lista fanno parte anche l’arabo, il persiano, l’ebraico, l’afrikaans, l’hindi e il thailandese. Infine, non mancano il portoghese, il greco, lo svedese, l’olandese, il norvegese e il finlandese.

All’inizio accennavamo al metodo di studio diverso introdotto dalla piattaforma Mondly rispetto alla tradizione. L’originalità, o il cambio di paradigma se vogliamo, sta nel focalizzarsi sulle frasi di uso comune e non più sulle singole parole. Ciò permette agli studenti di memorizzare le parole più usate in una determinata lingua, aiutandoli così a formare frasi di senso compiuto e, di conseguenza, prendere parte alle conversazioni in pochi minuti.

L’applicazione Mondly include inoltre un sistema di ripasso delle nozioni già acquisite all’avanguardia e un chatbot con riconoscimento vocale integrato, così da permettere agli studenti di esercitarsi in conversazioni reali.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a 89,99 euro, invece di 1.999,99 euro, grazie al maxi sconto del 96% promosso per celebrare l’avvento del 2025.