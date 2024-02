Il Bitcoin non si ferma più: con l'halving potrebbe crescere ancora

Il Bitcoin sta vivendo un nuovo periodo positivo, con valori molto vicini al suo massimo storico e nessun segnale di un rallentamento. Tutto ruota intorno al prossimo halving. Si tratta della procedura di “dimezzamento” che avviene ogni quattro anni e che prevede una riduzione della ricompensa in Bitcoin che viene elargita per il mining.

Storicamente, come già avvenuto nei tre precedenti halving (2012, 2016 e 2020), nei mesi successivi quest’evento si registra una forte crescita del valore del Bitcoin. Non ci sono certezze ma lo “storico” parla chiaro e sono tanti gli investitori che stanno concentrando la loro attenzione sulla criptovaluta.

Per entrare nel mondo del Bitcoin e delle criptovalute è oggi possibile affidarsi a eToro. La piattaforma è oramai un punto di riferimento del settore delle cripto ed è già stata scelta da milioni di utenti. Con eToro è possibile comprare e vendere oltre 70 criptovalute. Per saperne di più e per creare un account basta collegarsi al sito di eToro, sfruttando il link qui di sotto.

Il Bitcoin corre ancora in vista del prossimo halving

L’halving rappresenta un momento chiave per il Bitcoin. Le stime legate all’andamento futuro della criptovaluta anticipano un nuovo incremento, oltre il massimo storico. Alcuni osservatori sono arrivati a ipotizzare un raddoppio della valutazione, con l’arrivo fino a quota 100.000 dollari.

Sarà necessario attendere il prossimo mese di aprile per il quarto halving della storia del Bitcoin. Successivamente, bisognerà verificare l’andamento della criptovaluta nel corso dei mesi per capire se, anche questa volta, il dimezzato porterà a un aumento della valutazione.

Nel frattempo, tutti gli utenti interessati al Bitcoin e ad altre criptovalute hanno la possibilità di affidarsi ad eToro, piattaforma di riferimento per milioni di investitori. Con eToro è possibile vendere e comprare oltre 70 criptovaltue, con la possibilità di accedere anche ad altri strumenti finanziari. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell'UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.