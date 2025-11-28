Il Black Friday di AVG: sconto del 60% sui suoi piani antivirus

AVG festeggia il Black Friday 2025 con una delle sue offerte più vantaggiose dell’anno, ovvero uno sconto del 60% sui piani Internet Security e Ultimate, le due soluzioni più complete dedicate alla protezione digitale.

Grazie alla promozione in questione, sicurezza e tutela della privacy diventano più economicamente sostenibili, con prezzi annuali fortemente ribassati rispetto ai listini standard. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le tariffe proposte da AVG e cosa includono.

Cosa offre la promozione AVG per il Black Friday

Di seguito i nuovi costi aggiornati grazie all’offerta di AVG dedicata al Black Friday: 3,33 euro al mese (pari a 39,99 euro l’anno) per Internet Security e 4,67 euro al mese (pari a 55,99 euro l’anno) per il piano Ultimate. Entrambe le opzioni includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Con lo sconto attivo, la licenza di ciascun pacchetto può essere utilizzata su un massimo di dieci dispositivi, così da poter proteggere contemporaneamente computer e smartphone della stessa famiglia. Internet Security e Ultimate sono compatibili con Windows, macOS, Android e IOS. Al termine dei primi dodici mesi, i rinnovi annuali tornano alle tariffe standard, rispettivamente 99,99 euro e 139,99 euro.

Ma cosa includono questi due piani? E quali sono le differenze? Partiamo da AVG Internet Security. Questo software blocca virus e malware, assicura protezione dai ransomware, è in grado di verificare la sicurezza delle reti WiFi e neutralizzare i siti di phishing. A questo, Ultimate aggiunge alcune funzioni extra, come:

Ottimizzazione prestazioni e spazio di archiviazione con TuneUp ;

; Navigazione sicura e privata con Secure VPN ;

; AntiTrack, per impedire agli inserzionisti di monitorare online.

Tutto questo ora con uno sconto del 60%: per ottenerlo vai sul sito di AVG.