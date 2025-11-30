Il Black Friday di NordVPN continua: a questo prezzo è la VPN da scegliere oggi

Con lo Sconto Black Friday è possibile attivare NordVPN in super offerta: il prezzo è da cogliere al volo per la VPN.
Davide Raia
Pubblicato il 30 nov 2025
Il Black Friday di NordVPN continua: a questo prezzo è la VPN da scegliere oggi

L’offerta  del Black Friday di NordVPN continua: il servizio è ora disponibile in promo e, grazie allo Sconto Black Friday, può essere attivato con un prezzo che si riduce fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale e inserendo il codice promo BLAZE1Mo. In questo modo è possibile ottenere 28 mesi di utilizzo illimitato della VPN. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

nordvpn-offerta

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo la crittografia del traffico dati oltre alla possibilità di utilizzo con una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività online.

Da segnalare anche la presenza di un network di migliaia di server che compre decine e decine di Paesi al mondo. In questo modo è possibile, facilmente, spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online.

L’uso della VPN, inoltre, avviene da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi che, con l’offerta del Black Friday, tocca un prezzo davvero incredibile.

Con lo Sconto Black Friday è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, utilizzando il codice sconto BLAZE1MO per ottenere 4 mesi aggiuntivi sul piano biennale. In questo modo, è possibile sfruttare il servizio per un totale di 28 mesi. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

Per tutti i nuovi utenti ci sono sempreche consentono di “provare” in tranquillità la VPN e poi valutare eventualmente la possibilità di richiedere un rimborso di quanto pagato per l’attivazione.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Il Regno Unito prova a bloccare le VPN, per via della verifica dell'età
VPN

Il Regno Unito prova a bloccare le VPN, per via della verifica dell'età
ExpressVPN festeggia il Black Friday con sconti fino al 73% sui piani di 2 anni
Offerte

ExpressVPN festeggia il Black Friday con sconti fino al 73% sui piani di 2 anni
Il Black Friday di NordVPN è argento vivo: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni
Offerte

Il Black Friday di NordVPN è argento vivo: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni
VPN illimitata con l'81% di sconto: ecco la promo del Black Friday di VeePN
Offerte

VPN illimitata con l'81% di sconto: ecco la promo del Black Friday di VeePN
Link copiato negli appunti