Il Black Friday di NordVPN continua: a questo prezzo è la VPN da scegliere oggi

L’offerta del Black Friday di NordVPN continua: il servizio è ora disponibile in promo e, grazie allo Sconto Black Friday, può essere attivato con un prezzo che si riduce fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale e inserendo il codice promo BLAZE1Mo. In questo modo è possibile ottenere 28 mesi di utilizzo illimitato della VPN. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo la crittografia del traffico dati oltre alla possibilità di utilizzo con una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività online.

Da segnalare anche la presenza di un network di migliaia di server che compre decine e decine di Paesi al mondo. In questo modo è possibile, facilmente, spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi geografici online.

L’uso della VPN, inoltre, avviene da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi che, con l’offerta del Black Friday, tocca un prezzo davvero incredibile.

Con lo Sconto Black Friday è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, utilizzando il codice sconto BLAZE1MO per ottenere 4 mesi aggiuntivi sul piano biennale. In questo modo, è possibile sfruttare il servizio per un totale di 28 mesi. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

Per tutti i nuovi utenti ci sono sempreche consentono di “provare” in tranquillità la VPN e poi valutare eventualmente la possibilità di richiedere un rimborso di quanto pagato per l’attivazione.