Il Black Friday di NordVPN è partito: -74% per la migliore VPN

Anche NordVPN ha la sua offerta per il Black Friday: la VPN fa le cose in grande garantendo ai nuovi utenti la possibilità di attivare il servizio con uno sconto del 74% rispetto al prezzo standard, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento, con la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso integrale nei primi 30 giorni dall’attivazione.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordVPN da cui completare la sottoscrizione della promo.

NordVPN è in offerta per il Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia

politica “no log” c he elimina qualsiasi forma di tracciamento

he elimina qualsiasi forma di tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter ottenere facilmente l’IP di un altro Paese ed evitare blocchi geografici e censure online

connessione senza limiti di banda e di traffico dati

possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi , anche in contemporanea

, anche in contemporanea possibilità di aggiungere servizi aggiuntivi con costi contenuti come 1 TB in cloud, il password manager e il sistema Threat Protection per una navigazione ancora più sicura

Grazie all’offerta del Black Friday è possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra per un totale di 27 mesi di abbonamento. Per tutti i nuovi utenti c’è la fatturazione anticipata oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto e completare poi l’attivazione.