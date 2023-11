Il Black Friday di NordVPN non è ancora finito

L’offerta del Black Friday di NordVPN prosegue. Anche oggi è possibile sottoscrivere il piano di due anni Completo usufruendo del 65% di sconto, al prezzo migliore del mese. Ecco il link alla promo.

NordVPN è la VPN migliore del settore in termini di velocità e sicurezza. Merito delle sue funzionalità esclusive pensate per la privacy dei suoi utenti, in grado di fare la differenza rispetto al resto delle VPN concorrenti.

In casa NordVPN è sempre Black Friday

Lo Sconto Black Friday è valido anche oggi in casa NordVPN, con prezzi a partire da 3,79€ al mese per gli utenti che scelgono di attivare il piano Standard della durata di due anni. Oltre al 54% di sconto, si aggiungono tre mesi di servizio extra in regalo, che rendono l’offerta di giornata ancora più conveniente.

Stesso sconto per il piano Plus, il cui prezzo rimane 4,79€ al mese per i primi 24 mesi anche oggi. Oltre alla VPN sicura e ad alta velocità, allo strumento anti-malware e al blocco di pubblicità e tracker, l’upgrade all’account Plus include un password manager multipiattaforma e il tool Data Breach Scanner.

C’è infine il piano Completo a 5,79€ al mese per due anni, grazie al maxi sconto del 65%. Oltre alle funzionalità incluse nel piano Plus, l’account più avanzato di NordVPN integra uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e una crittografia dei file di nuova generazione.

Puoi aderire alla promo Black Friday di NordVPN collegandoti a questa pagina. Indipendentemente dal piano scelto, beneficerai di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

