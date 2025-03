Il browser Vivaldi rafforza la privacy degli utenti integrando una VPN

I browser che integrano una VPN gratuita sono ormai molteplici, con Opera che è forse quello più famoso. Alla lista, oggi si aggiunge anche Vivaldi.

Stiamo parlando di un browser norvegese che, grazie a una collaborazione con Proton, ha integrato questo potente strumento tra i suoi servizi, a titolo gratuito e senza necessità di download aggiuntivi.

Secondo il CEO di Vivaldi, Jón Stephenson von Tetzchner, entrambe le compagnie sono fuori dalla sfera di influenza della Silicon Valley o della Cina. In questo senso, la sinergia si pone come obiettivo quello di evitare che i dati degli utenti diventino merce di scambio.

Per gli utenti europei (e non) la privacy è sempre più una priorità e, in questo senso, Vivaldi si pone come un browser alternativo e sicuro, forte di una piccola ma affiatata community.

Vivaldi, una VPN per garantire maggiore privacy agli utenti e contrastare i colossi del settore

Come sottolineato dal CEO, Google Chrome analizza, raccoglie e vende praticamente ogni azione compiuta dagli utenti sul suo browser, con Vivaldi che invece promette di non raccogliere nulla. I dati relativi al browser sono sono archiviati sul dispositivo, in una cartella crittografata a cui la compagnia non può accedere.

L’aggiunta della VPN, di fatto, rende questo progetto ancora più interessante. Tra l’altro, Vivaldi offre anche altre funzionalità interessanti, soprattutto per quanto concerne la personalizzazione.

Nonostante questa lodevole iniziativa, va comunque ricordato come per ottenere pieno controllo sulla propria connessione sia consigliabile adottare VPN a pagamento. Queste, tra le altre cose, permettono di scegliere il paese di provenienza del proprio IP e altre funzioni avanzate, impossibili da ottenere con un servizio comunque gratuito.