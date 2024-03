Il Chromebook di HP è un notebook mostruoso, Amazon lo REGALA

Basta focalizzarsi sui soliti computer con bordo il sistema operativo Windows: oggi su Amazon è in sconto l’HP Chromebook Plus 15, uno dei migliori nella sua categoria. Sottile, leggero, veloce e oggi anche molto economico, questo laptop è utilissimo per ogni esigenza.

Grazie al 5% di sconto, Amazon oggi consente a tutti di portarlo a casa con 379,99 €. Il prezzo è comprensivo di due anni di garanzia e soprattutto di spedizione rapida. Si può acquistare anche con 5 rate mensili da 76 € senza busta paga.

Con il suo processore, l’HP Chromebook di mostra uno dei migliori

Tutto parte da un display da 15,6″ in alta definizione, per poi passare ad un processore Intel Core i3-N305 affiancato da 8 GB di memoria RAM. La memoria interna è da 128 GB di tipo UFS e completa un hardware che, insieme al sistema operativo ChromeOS, rendono il PC una scheggia. La tastiera a corsa corta consente una digitazione rapida e comoda mentre la batteria offre un’ottima autonomia.

L’importanza di un Chromebook è molto più alta di quanto alcuni utenti possano credere. Il punto di forza assoluto di questo modello Plus di HP ad esempio è il processore, difficilmente disponibile a bordo di un notebook con ChromeOS. Questo connubio consente prestazioni straordinarie, impensabili per un dispositivo di questo calibro.

La realtà dei fatti sta nella leggerezza del sistema operativo che, rapportato a componenti hardware di questo genere, vola grazie alla sua rapidità. Il prezzo è un vero assist: con il 5% di sconto si può procedere all’acquisto per 379,99 € compresi di due anni di garanzia.