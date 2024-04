Il Clandestino: guarda le prime 2 puntate in streaming anche dall'estero

Il Clandestino è la nuova fiction RAI con protagonista Edoardo Leo che è già disponibile con le prime due puntate sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Se ti trovi all’Italia dunque nessun problema: ti basta collegarti alla piattaforma per iniziare subito alla visione. Invece, se sei all’estero, dovrai approfittare di una VPN come Cyberghost nel modo in cui ti spieghiamo subito dopo il pulsante.

Come guardare le puntate de Il Clandestino in streaming dall’estero

Il Clandestino racconta la storia di Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, un ex poliziotto che ha attraversato profonde sofferenze e perso tutto. Deciso a dare un senso alla sua vita e a espiare il dolore interiore, Luca sceglie di aprire un’agenzia investigativa “clandestina”, mettendo le sue abilità al servizio degli ultimi della società. Accanto a lui c’è Palitha, interpretato da Hassani Shapi, un aiutante eccentrico e determinato, originario dello Sri Lanka.

Per vedere le prime due puntate in streaming anche dall’estero devi procedere come segue:

Acquista un abbonamento Cyberghost VPN approfittando del nuovo super sconto primaverile Scaricare l’app sul dispositivo che intendi usare per la visione Aprire l’app di Cyberghost, inserire le credenziali ricevute in fase di registrazione e selezionare un server italiano Aprire RaiPlay e dare il via alla visione de Il Clandestino

Come vedi è molto facile e veloce. Scegliendo un server italiano simulerai la tua presenza nel nostro paese, oltrepassando quindi il blocco territoriale. Oltre a questo, con Cyberghost VPN puoi contare su una connessione internet veloce, sicura e protetta, con un anonimato assolutamente garantito ed una serie di funzione che renderanno la tua navigazione un’esperienza a prova di malintenzionati. Approfitta ora della super offerta.