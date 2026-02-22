Il compleanno di NordVPN mette sul piatto il 76% di sconto e 3 mesi extra

La scontistica massima è riservata al piano Plus che include lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 feb 2026
NordVPN compie gli anni e per l’occasione propone un’offerta speciale di compleanno: i piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto fino al 76%, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. La scontistica massima è riservata al piano Plus, che oltre alla VPN include lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro.

Gli addetti ai lavori concordano sul fatto che la VPN di NordVPN sia una delle migliori in assoluto in questo settore, sia per la velocità di connessione che per le funzionalità di sicurezza e privacy online aggiuntive disponibili nei vari piani.

Pagina offerta NordVPN

L’offerta di compleanno di NordVPN

Nell’ambito della nuova offerta di compleanno di NordVPN, i prezzi partono da 3,09 euro al mese, uno degli importi più bassi mai registrati per i piani del noto fornitore VPN. Di seguito una rapida panoramica dei prezzi di NordVPN per la speciale occasione:

  • Base: 3,09 euro al mese + 3 mesi extra, per complessivi 83,43 euro per i primi 27 mesi invece di 312,93 euro; si rinnova a 139,08 euro l’anno
  • Plus: 3,59 euro al mese + 3 mesi extra, per complessivi 96,93 euro per i primi 27 mesi invece di 404,73 euro; si rinnova a 179,88 euro l’anno
  • Ultimate: 6,59 euro al mese + 3 mesi extra, per complessivi 177,93 euro invece di 577,53 euro; si rinnova a 256,68 euro l’anno

Mentre il servizio di rete privata virtuale è condiviso in tutti i tre piani, le differenze iniziano dal piano Plus, che rispetto a quello Base integra Threat Protection Pro, strumento con cui gli utenti sono in grado di bloccare la pubblicità presente nei siti web, i malware e il tracciamento dei dati, per un livello di sicurezza e privacy online nettamente più elevato.

E proprio il piano Plus è quello che beneficia dello sconto più alto dell’offerta di compleanno di NordVPN: per maggiori informazioni potete consultare il link che segue.

