Il conto aziendale Qonto: la scelta perfetta per le PMI e i professionisti

Se sei alla ricerca di un modo efficiente e moderno per gestire le finanze della tua impresa, Qonto è la migliore soluzione possibile. Questa neo-banca digitale è progettata specificamente per venire incontro alle esigenze di professionisti e PMI con un conto aziendale completamente online completo di carte fisiche e virtuali.

Disporrai di un IBAN italiano e di una serie di strumenti per ottimizzare la gestione finanziaria e contabile. Questi strumenti sono progettati per automatizzare i processi, migliorando così l’efficienza operativa del tuo business.

Conto aziendale Qonto: tutti i vantaggi per professionisti e PMI

La facilità d’uso è uno dei vantaggi di Qonto. Potrai accedere al tuo conto da qualsiasi dispositivo, sia tramite browser web su PC che attraverso un’applicazione intuitiva per smartphone e tablet, disponibile sia per Android che per iOS.

La struttura dell’offerta è trasparente e suddivisa in tre piani distinti, ognuno pensato per adattarsi a diverse dimensioni aziendali, con costi e caratteristiche ben delineati.

L’apertura del conto richiede solo 10 minuti, e sarai supportato da un team di assistenza clienti sempre disponibile per qualsiasi necessità.

Le funzionalità avanzate di Qonto sono pensate per farti risparmiare tempo. Tra le sue funzioni più apprezzate, Qonto include l’esecuzione di bonifici rapidi, anche multipli, in soli 20 secondi, e una gestione semplificata delle note spese che elimina la necessità di richieste di rimborso, permettendo il caricamento delle ricevute in tempo reale.

Altro vantaggio è l’accesso dedicato per il tuo commercialista, che può esportare le spese e richiedere giustificativi mancanti con un semplice clic. Inoltre, le notifiche in tempo reale ti tengono sempre aggiornato sulle movimentazioni del conto.

Infine, se desideri testare personalmente la piattaforma prima di abbonarti, Qonto offre la possibilità di provare il conto aziendale gratuitamente. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto per iniziare.