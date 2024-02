Immergiti in un’esperienza cinematografica mozzafiato tra le mura domestiche con il proiettore Bluetooth di TOPVISION che vanta 8500 lumen e una risoluzione nativa 1080p. Con il doppio sconto Amazon, il costo del dispositivo passa da 94,99€ a soli 60,74€, e la spedizione è compresa nel prezzo. Ricorda però di applicare manualmente il coupon (20€) prima di completare l’acquisto.

Guarda film come se fossi al cinema con il proiettore Bluetooth con supporto nativo alla risoluzione Full HD

Con una luminosità di 8500 lumen, questo proiettore regala immagini brillanti e vivide anche in ambienti non completamente oscurati. Goditi i tuoi film preferiti, le serie TV e i videogiochi con una luminosità eccellente. La risoluzione nativa 1080p (ma c’è anche il supporto del 4K) offre una nitidezza impeccabile e dettagli precisi, per un’esperienza visiva di altissimo livello.

La tecnologia Bluetooth integrata ti permette di collegare senza fili soundbar, cuffie o altri dispositivi audio, creando un’atmosfera sonora coinvolgente e personalizzata. Dimentica i cavi ingombranti e goditi la massima libertà di movimento.

Inoltre, essendo dotato di porte HDMI, USB e VGA, questo proiettore Bluetooth è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui console di gioco, lettori DVD, smartphone e PC. Potrai accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti, dalle ultime uscite cinematografiche ai classici senza tempo, fino alle serie TV più avvincenti.

La funzione di zoom ottico ti permette di regolare le dimensioni dell’immagine proiettata senza dover spostare il proiettore, adattandola perfettamente alle tue esigenze e al tuo ambiente. La correzione trapezoidale automatica e manuale garantisce immagini sempre perfette, indipendentemente dall’angolazione di proiezione.

Con un design elegante e compatto, questo proiettore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Le sue dimensioni contenute lo rendono facile da trasportare, per un divertimento in movimento che non ha eguali.

Un proiettore Bluetooth con 8500 lumen e 1080p nativo come questo rappresenta un investimento per il divertimento. È arrivato il momento di trasformare la tua casa in un cinema privato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.