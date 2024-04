Il Galaxy BOOK3 di Samsung è al MINIMO storico su Amazon

Il mondo di Amazon si dimostra meraviglioso quando arrivano in sconto prodotti di questo calibro: il Samsung Galaxy Book3 è arrivato addirittura al minimo storico in queste ore. Per chi non lo conoscesse, parliamo di un notebook super sottile e leggero che è equipaggiato con i migliori componenti hardware.

Diventato in breve tempo uno dei più apprezzati grazie alle sue peculiarità, questo computer portatile dimostra diversi punti di forza. Uno di questi oggi è sicuramente il prezzo di vendita, che eccezionalmente scende addirittura al minimo. Amazon ha apportato infatti un altro sconto del 7% al Galaxy Book3, portandolo ad un totale di soli 535,85 € per questa versione da 256 GB nella colorazione Graphite.

Compra subito su Amazon il Galaxy Book3, un laptop spaventoso

Partendo dall’estetica, non c’è veramente nulla da recriminare a questo spettacolare notebook. Chiunque acquista un computer portatile desidererebbe avere a disposizione le dimensioni del Galaxy Book3 di Samsung: è sottile, leggero e semplice da trasportare, benché abbia un display da 15,6″. Il pannello in questione è dotato di una risoluzione full HD e di una fluidità eccezionale, tipica di Samsung.

L’hardware è il punto di forza assoluto, in quanto il dispositivo riesce a collegare tra loro componenti come un processore Intel Core i5-1335U, una memoria RAM da 8 GB e un SSD da 256 GB. Una menzione di merito va sicuramente alla tastiera che è semplicissima da utilizzare viste le dimensioni dei tasti e soprattutto consente una digitazione rapida. Molto ampio il trackpad, perfetto per svolgere qualsiasi tipo di azione. In termini di autonomia, parliamo di un computer che dura agevolmente oltre le 8 ore.

Amazon porta il suo prezzo al minimo storico e lo concede per 535,85 €. Il Samsung Galaxy Book3 garantisce anche la spedizione rapida in tre giorni e due anni di garanzia.